Παράξενες «πατημασιές» εντοπίστηκαν στον Άρη: Ο νέος γρίφος που προβληματίζει τη NASA

Παράξενους σχηματισμούς που μοιάζουν με πατημασιές εντόπισε στην επιφάνεια του Άρη το εξερευνητικό ρόβερ Curiosity της NASA.

Τους επιστήμονες της NASA προβλημάτισαν νέες εικόνες από την επιφάνεια του Πλανήτη Άρη, στις οποίες διακρίνονται ιδιόμορφα αποτυπώματα που θυμίζουν ανθρώπινες πατημασιές.

Το αυτόνομο όχημα Curiosity κατέγραψε τους αινιγματικούς σχηματισμούς στο Όρος Σαρπ, με την επιστημονική ομάδα που το χειρίζεται να ταυτοποιεί δομές εντελώς διαφορετικές από οτιδήποτε άλλο είχε παρατηρηθεί στο παρελθόν στην περιοχή.

Τι πιστεύουν οι επιστήμονες για τις... ανθρώπινες πατημασιές

Οι φωτογραφίες αποκαλύπτουν μια σειρά από πλατιές και αβαθείς λακκούβες, διάσπαρτες πάνω στο συμπαγές υπόβαθρο του εδάφους. Μικρές κοιλότητες και υποχωρήσεις του εδάφους είναι συνηθισμένες στην επιφάνεια του Άρη, καθώς δημιουργούνται όταν σκληρότερα πετρώματα ή βότσαλα που είναι ενσωματωμένα στον βράχο διαβρώνονται και αποκολλώνται σταδιακά.

Ωστόσο, οι ερευνητές επισημαίνουν πως τα συγκεκριμένα νέα ευρήματα είναι σημαντικά πιο πλατιά και πιο αβαθή σε σύγκριση με τις αντίστοιχες μορφές που είχαν καταγραφεί έως τώρα.

Για την εξέταση των ασυνήθιστων αυτών σχηματισμών, η ομάδα του Curiosity επιστράτευσε τις εξειδικευμένες κάμερες και τα όργανα του ρόβερ. Συγκεκριμένα, τα εργαλεία MAHLI και Mastcam κατέγραψαν διαδοχικές λήψεις υψηλής ανάλυσης, οι οποίες μπορούν να επικαλυφθούν για τη δημιουργία τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων υψομέτρου.

Η Μισέλ Μινίτι, αναπληρώτρια κύρια ερευνήτρια για το όργανο MAHLI του Curiosity, εξήγησε την ιδιαιτερότητα του ευρήματος: «Οι λακκούβες δεν είναι ασυνήθιστες. Όταν ανθεκτικά σφαιρίδια ή βότσαλα διαβρώνονται και βγαίνουν από το πέτρωμα-φορέα, αφήνουν πίσω τους ένα κενό. Οι λακκούβες αυτής της εβδομάδας ήταν πολύ ευρύτερες και πιο αβαθείς από προηγούμενα ευρήματα και δεν συνοδεύονταν από προφανή αντικείμενα που υπήρχαν κάποτε μέσα σε αυτές. Τα MAHLI και Mastcam ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα για αυτά τα χαρακτηριστικά, λαμβάνοντας στερεοσκοπικά μωσαϊκά και επικαλυπτόμενα σετ εικόνων που μπορούν να μετατραπούν σε ψηφιακό μοντέλο υψομέτρου της δομής τους. Ηταν ένας ευπρόσδεκτος νέος γρίφος σχετικά με τις διεργασίες που επηρέασαν αυτό το συγκεκριμένο τμήμα πετρωμάτων στη στρωματογραφία του Όρους Σαρπ».

Τα συνεχή ευρήματα του Curiosity στον Άρη

Το εξερευνητικό ρόβερ Curiosity βρίσκεται στον Άρη από το 2012, αποστέλλοντας συνεχώς φωτογραφίες, βίντεο και επιστημονικά δεδομένα από το περιβάλλον του πλανήτη.

Το νέο αυτό εύρημα έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από πρόσφατες ανακαλύψεις. Τον περασμένο Ιούλιο, το ρόβερ της NASA είχε εντοπίσει στο έδαφος σχηματισμούς που θύμιζαν κυψέλη. Πρόκειται για τις λεγόμενες «πολυγωνικές διακλάσεις», μεγέθους από 1,5 έως 3 ίντσες η καθεμία, οι οποίες καταγράφηκαν σε μεγάλη έκταση στην κοιλάδα Valle Grande του Άρη.

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