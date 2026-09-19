Η παλαιότερη καταγεγραμμένη φωνή ανθρώπου γεννημένου το 1800 ήρθε στο φως έπειτα από δεκαετίες, αποκαλύπτοντας ένα σπάνιο ηχητικό ντοκουμέντο του 19ου αιώνα.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα απόκοσμη ηχητική καταγραφή που αποτυπώνει τη φωνή του Πρώσου στρατάρχη Χέλμουτ φον Μόλτκε του Πρεσβύτερου. Ο Μόλτκε υπήρξε διοικητής στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη κατά τον Δεύτερο Πόλεμο του Σλέσβιχ, τον Αυστρο-Πρωσικό και τον Γαλλο-Πρωσικό Πόλεμο, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του γερμανικού έθνους. Γεννημένος το έτος 1800, θεωρείται ο παλαιότερος άνθρωπος στην ιστορία του οποίου η φωνή έχει διασωθεί σε ηχογράφηση.

Τι ηχογράφησε ο Μόλτκε;

Συνολικά, ο Μόλτκε πραγματοποίησε τέσσερις ηχογραφήσεις, εκ των οποίων οι δύο, που έγιναν τον Οκτώβριο του 1889, διασώζονται μέχρι σήμερα. Στις 21 Οκτώβριου 1889, σε ηλικία 88 ετών, ο Πρώσος στρατάρχης ηχογράφησε τα ηχητικά ντοκουμέντα με τη βοήθεια του γερμανικής καταγωγής Άντελμπερτ Θέοντορ Βάνγκεμαν, ο οποίος ήταν συνεργάτης του Τόμας Έντισον.

Ο Αμερικανός εφευρέτης είχε δημιουργήσει τον κύλινδρο φωνογράφου, μια πρωτοποριακή συσκευή για την εποχή, η οποία στάλθηκε σε διάφορα μέρη της Ευρώπης προκειμένου να καταγράψει τις φωνές σπουδαίων προσωπικοτήτων της εποχής.

Η συσκευή έφτασε μέχρι το κτήμα του Μόλτκε, όπου ο στρατάρχης απήγγειλε έναν στίχο από τον «Άμλετ» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, καθώς και ένα απόσπασμα από τον «Φάουστ» του Γκαίτε. Και τα δύο χαράχθηκαν πάνω σε δύο κέρινους κυλίνδρους.

Η εξαφάνιση των κυλίνδρων και η ταυτοποίηση μετά από 120 χρόνια

Στη συνέχεια, οι κύλινδροι απεστάλησαν πίσω στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου τα ίχνη τους χάθηκαν. Εντοπίστηκαν το 1957 χωρίς καμία σήμανση, μέσα σε ένα ντουλάπι στη βιβλιοθήκη του Έντισον, μετά τον θάνατο του εφευρέτη το 1931, παραμένοντας ωστόσο ανώνυμοι και μη ταυτοποιημένοι για πολλές δεκαετίες.

Η οριστική ανακάλυψη και ταυτοποίησή τους έγινε μόλις τον Ιανουάριο του 2012, περισσότερα από 120 χρόνια μετά την εγγραφή τους, ανάμεσα σε ηχογραφήσεις που παρουσίασε το Εθνικό Ιστορικό Πάρκο Τόμας Έντισον.

Ιστορικοί του ήχου κατάφεραν να αντιστοιχίσουν τη φωνή και τα αναγνώσματα με τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ενώ στο τέλος της ηχογράφησης μπόρεσαν να ακούσουν αμυδρά τον ίδιο τον Μόλτκε να εκφωνεί το όνομά του. Οι δύο αυτοί κύλινδροι αποτελούν τις μοναδικές γνωστές ηχογραφήσεις φωνής ατόμου που γεννήθηκε στον 18ο αιώνα.

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