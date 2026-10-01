Ανακαλύφθηκε τάφος 1.700 ετών στην Αίγυπτο: Έκρυβε ένα σπάνιο ελληνικό ποίημα 19 στίχων

Τάφος ηλικίας περίπου 1.700 ετών ανακαλύφθηκε στην Δυτική Έρημο της Αιγύπτου, μαζί με σπάνιο ελληνικό επιτύμβιο ποίημα 19 στίχων για έναν άνδρα που ίσως ήταν δικαστής

Έναν εντυπωσιακό τάφο ηλικίας περίπου 1.700 ετών έφερε στο φως αρχαιολογική αποστολή στην Δυτική Έρημο της Αιγύπτου, το πυραμιδοειδές μνημείο, κατασκευασμένο από ασβεστόλιθο, φαίνεται πως προοριζόταν για έναν άνδρα υψηλής κοινωνικής θέσης και την σύζυγό του.

Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε μια λίθινη πλάκα με 19 στίχους στα αρχαία ελληνικά, αφιερωμένους σε έναν άνδρα με το όνομα Βισίχθης. Το επιτύμβιο ποίημα τον περιγράφει ως «σύμβουλο στην ζωή» και αναφέρεται με εγκωμιαστικό τρόπο στην σοφία του. Τα στοιχεία αυτά οδηγούν τους ερευνητές στην εκτίμηση ότι πιθανότατα επρόκειτο για δικαστή που έζησε στα τέλη του 3ου ή στις αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τελευταίοι στίχοι του ποιήματος, όπου ο γιος του, Σαραπίων, απευθύνεται στον πατέρα του και του ζητά να δεχθεί τις προσφορές των παιδιών του.

Ένα μνημείο με ελληνικές και αιγυπτιακές επιρροές

Η αρχαιολογική ομάδα εντόπισε παράλληλα ιερογλυφικές επιγραφές και ταφικές παραστάσεις, καθώς και κεραμικά αντικείμενα. Ανάμεσα στα ευρήματα υπήρχε και ένα χάλκινο νόμισμα του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου. Η παρουσία του αποτελεί ένδειξη ότι ο τάφος χρησιμοποιήθηκε ξανά σε μεταγενέστερη περίοδο.

Ο συνδυασμός του ελληνικού επιτύμβιου ποιήματος με τις αιγυπτιακές επιγραφές και τα υπόλοιπα ευρήματα προσφέρει στους αρχαιολόγους μια εικόνα ενός ταφικού μνημείου που παρέμεινε κρυμμένο για περίπου 1.700 χρόνια, διατηρώντας παράλληλα στοιχεία από διαφορετικές πολιτισμικές παραδόσεις.

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