Η μέρα που η Ελλάδα έμαθε τι είναι καθημερινή είδηση

Σαν σήμερα εκδόθηκε η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα, «εγκαινιάζοντας» ουσιαστικά την εποχή της σύγχρονης δημοσιογραφίας.

Μία ημέρα σαν σήμερα, την 1η Οκτωβρίου 1873, εκδίδεται η «Εφημερίς», η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα που κυκλοφορούσε όλες τις ημέρες του έτους.

Εκδότης της ήταν ο Δημήτρης Κορομηλάς, ο άνθρωπος που έμαθε τους Έλληνες τι είναι η καθημερινή είδηση, καθώς έως τότε τα έντυπα εκδίδονταν περιοδικά και ευκαιριακά. Ο Κορομηλάς ήταν δημοσιογράφος και είχε πλήρη αντίληψη της σημασίας της επικαιρότητας και της ενημέρωσης του κοινού.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr