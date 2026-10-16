Αγγλία: Γυναίκα εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία 89χρονου να δει μια αγελάδα των Χάιλαντς από κοντά

«Είμαι τόσο συγκινημένη. Χθες πέρασα το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας μου, κλαίγοντας. Ήταν απλά απίστευτο», είπε η Κλόη Λούκας, επικεφαλής του «Highland Hideout» το οποίο φιλοξενεί αγελάδες των Χάιλαντς σε διάφορες περιοχές του Έσεξ.

Μια γυναίκα κατάφερε να εκπληρώσει την τελευταία επιθυμία ενός ηλικιωμένου άνδρα από το Έσεξ της Αγγλίας, αφού τον βοήθησε να δει για μια ακόμη φορά μια αγελάδα των Χάιλαντς, από κοντά.

Ο 89χρονος Κρίστοφερ Κουκσέι έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία για αυτά τα ζώα από τότε που γνώρισε τη σύζυγό του κατά τη διάρκεια διακοπών στα Σκωτσέζικα Χάιλαντς, αλλά από τότε που η υγεία του επιδεινώθηκε δεν είχε την ευκαιρία να δει ένα.

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