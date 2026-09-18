Καρχαρίας επιτέθηκε σε άντρα ενώ κολυμπούσε: Πέθανε από τα τραύματά του

Θανατηφόρα επίθεση καρχαρία σημειώθηκε σε παραλία του Περθ, με έναν άνδρα περίπου 60 ετών να χάνει τη ζωή του από τα τραύματά του.

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση καρχαρία στα ανοιχτά του Περθ, στην Αυστραλία, προκαλώντας σοκ σε αυτόπτες μάρτυρες και λουόμενους. Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 10:15 το πρωί, τοπική ώρα, στην παραλία Sorrento Beach, στη Δυτική Αυστραλία.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, μεταξύ των οποίων αστυνομία και ασθενοφόρα, έσπευσαν στο σημείο, αφού ενημερώθηκαν ότι ένας άνδρας είχε δεχθεί επίθεση από καρχαρία ενώ κολυμπούσε. Οι αρχές ξεκίνησαν άμεσα μεγάλη επιχείρηση έρευνας με ελικόπτερα και σκάφη, όμως ο κολυμβητής υπέκυψε στα τραύματά του. Πρόκειται για έναν άνδρα περίπου 60 ετών, ο οποίος, σύμφωνα με αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, κολυμπούσε περίπου 50 μέτρα από την ακτή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά του.

«Είδα μια λίμνη αίματος»

Μια γυναίκα που βρισκόταν στην περιοχή, δήλωσε ότι ένας φίλος της παρατήρησε κάτι μέσα στο νερό, όμως όταν εκείνη γύρισε προς την θάλασσα, όπως περιέγραψε, είδε «μια λίμνη αίματος», ενώ ένας ακόμη μάρτυρας ανέφερε ότι πιστεύει πως ο κολυμβητής βρισκόταν στο νερό μαζί με έναν φίλο του. Σύμφωνα με την περιγραφή του, ο φίλος του θύματος ήταν συντετριμμένος και έλεγε ότι δεν κατάφερε να τον σώσει. Οι λουόμενοι προσπάθησαν να τον καθησυχάσουν, λέγοντάς του πως δεν θα μπορούσε να είχε κάνει κάτι περισσότερο.

Μετά την επίθεση, όλες οι παραλίες της συγκεκριμένης περιοχής, σε μια ακτογραμμή σχεδόν 12 χιλιομέτρων από το Marmion έως το Iluka, έκλεισαν τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, σύμφωνα με το τοπικό συμβούλιο. Το περιστατικό αποτελεί την πέμπτη θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία φέτος. Σύμφωνα με την Australian Shark Incident Database, από το 2000 η Αυστραλία καταγράφει κατά μέσο όρο δύο έως τρεις θανατηφόρες επιθέσεις καρχαριών τον χρόνο.

Οι επιθέσεις αυξήθηκαν φέτος

Νωρίτερα, τον Ιανουάριο, ένα 12χρονο αγόρι πέθανε στο νοσοκομείο, λίγες ημέρες μετά την επίθεση από ταυροκαρχαρία στα ανοιχτά του Sydney Harbour, ενώ τον Μάιο και τον Ιούνιο, τρεις δύτες που έκαναν ψαροντούφεκο έχασαν επίσης τη ζωή τους σε επιθέσεις καρχαριών. Η επίθεση στο Sorrento Beach είναι παράλληλα η δεύτερη που αναφέρεται στη Δυτική Αυστραλία μέσα στην ίδια εβδομάδα.

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο πυροσβέστης του Geraldton, Mel Ismail, δέχθηκε επίθεση από καρχαρία και παραμένει νοσηλευόμενος σε σταθερή κατάσταση. Ο πρωθυπουργός της Δυτικής Αυστραλίας, Roger Cook, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος και στους ανθρώπους που βρέθηκαν στο σημείο.

«Πρόκειται για μια συγκλονιστική τραγωδία», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα την υποστήριξή του στους διασώστες και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Η βουλευτής της περιοχής Hillarys, Caitlin Collins, εξέφρασε επίσης τη συμπαράστασή της στους συγγενείς του θύματος, αλλά και σε όσους έγιναν μάρτυρες ή επηρεάστηκαν από το περιστατικό.

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