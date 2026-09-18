Άγριο ξύλο σε αεροπλάνο: Δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια εν πτήσει - Βίντεο

Οι επιβάτες της Biman Bangladesh Airlines ήρθαν στα χέρια κατά τη διάρκεια της πτήσης της Τετάρτης προς το Λονδίνο

Ένα συγκλονιστικό βίντεο δείχνει δύο άνδρες να ανταλλάσσουν γροθιές εν πτήσει μπροστά σε τρομοκρατημένους επιβάτες αεροπλάνου μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Οι επιβάτες της Biman Bangladesh Airlines ήρθαν στα χέρια κατά τη διάρκεια της πτήσης της Τετάρτης προς το Λονδίνο, μετά την κλιμάκωση μιας διαμάχης, όπως δείχνουν τα δραματικά πλάνα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

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