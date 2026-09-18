«Αυτή θα είναι η τελευταία σας μέρα στη Γη»: Πανικός σε τρένο της Νέας Υόρκης - Πηδούσαν από τα παράθυρα οι επιβάτες

Πανικός επικράτησε σε τρένο προς τον σταθμό Grand Central της Νέας Υόρκης, όταν 33χρονη απείλησε τους επιβάτες,

Σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης (16/9) σε αμαξοστοιχία του Metro-North στη Νέα Υόρκη. Το τρένο, το οποίο είχε αναχωρήσει στις 07:12 από το Νιου Κάνααν του Κονέκτικατ, ακινητοποιήθηκε απότομα όταν κάποιος τράβηξε το φρένο κινδύνου, ελάχιστα μέτρα πριν την είσοδο στον κεντρικό σταθμό Grand Central Terminal.

«Αυτή θα είναι η τελευταία μέρα σας στη Γη»

Αφορμή για την αναστάτωση στάθηκε η συμπεριφορά 33χρονης γυναίκας, η οποία βρισκόταν σε κρίση πανικού και άρχισε να φωνάζει προς το πλήθος: «Αυτή θα είναι η τελευταία μέρα σας στη Γη».

Σύμφωνα με την Αρχή Μεταφορών της Μητροπολιτικής Περιοχής (MTA), αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως η γυναίκα έβαλε το χέρι της μέσα στην τσάντα της, ωθώντας κάποιον επιβάτη να φωνάξει πως ενδεχομένως διέθετε όπλο.

Το τρένο ακινητοποιήθηκε πριν φτάσει στην αποβάθρα και το προσωπικό της MTA διατήρησε τις πόρτες κλειστές. Ωστόσο, μέσα στην ατμόσφαιρα πανικού, περίπου 60 επιβάτες παραβίασαν δύο παράθυρα κινδύνου και προχώρησαν σε εκκένωση, περπατώντας πάνω στις ράγες προς το μέρος του σταθμού. Επιβάτης δήλωσε αργότερα ότι ο μεγαλύτερος φόβος του ήταν η πρόκληση ποδοπατήματος, ειδικά για τους ηλικιωμένους.

Μόλις αντιλήφθηκαν την κατάσταση, οι αστυνομικοί της MTA που βρίσκονταν στο Grand Central διέκοψαν αμέσως την ηλεκτροδότηση της τρίτης γραμμής και συνόδευσαν την ομάδα των επιβατών σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια, το ρεύμα αποκαταστάθηκε, το τρένο μετακινήθηκε στην αποβάθρα και αποβιβάστηκαν με ασφάλεια οι υπόλοιποι 650 επιβάτες.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αν και τέσσερις επιβάτες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες λόγω έντονου στρες. Η 33χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο Bellevue για ψυχιατρική αξιολόγηση. Σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για πλημμέλημα που αφορά την απειλή πρόκλησης μαζικής βλάβης, καθώς και για κακούργημα για διενέργεια τρομοκρατικής απειλής. Παρά τις έρευνες, στον χώρο δεν εντοπίστηκε κανένα όπλο.

Σχολιάζοντας το συμβάν, ο πρώην διευθυντής ερευνών της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Ρόμπερτ Μπόις, ανέφερε πως οι επιβάτες έπραξαν σωστά απομακρυνόμενοι από την πηγή του κινδύνου, υπογραμμίζοντας πως σε τέτοιες καταστάσεις η προσωπική ασφάλεια πρέπει να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα.

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