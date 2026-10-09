Βασίλης Παϊτέρης: Συνελήφθη ξανά για χρέη στο Δημόσιο

Ο γνωστός τραγουδιστής πέρασε τη νύχτα στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων και την Παρασκευή οδηγήθηκε στην Ευελπίδων.

Νέα δικαστική περιπέτεια αντιμετωπίζει ο Βασίλης Παϊτέρης, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου για οφειλές προς το Δημόσιο. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο γνωστός τραγουδιστής κρατήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, όπου διανυκτέρευσε, ενώ το μεσημέρι της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου μεταφέρθηκε στην Ευελπίδων για να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Η υπόθεση συνδέεται με ακίνητο ιδιοκτησίας του σε δασική περιοχή, για το οποίο είχε προηγηθεί καταδίκη. Η συγκεκριμένη κατοικία στην Αγία Βαρβάρα βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο διαμάχης για πολεοδομικές παραβάσεις και πρόστιμα, τα οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα του παρελθόντος, είχαν συσσωρευτεί σε ιδιαίτερα υψηλό ποσό.

Η υπόθεση που τον οδήγησε στη φυλακή

Ο Βασίλης Παϊτέρης είχε συλληφθεί ξανά τον Οκτώβριο του 2025, όταν κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για οφειλές που συνδέονταν με πολεοδομικές παραβάσεις στην κατοικία του. Τότε τα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για χρέος που ξεπερνούσε τις 800.000 ευρώ, ενώ ο ίδιος είχε δηλώσει ότι αφορούσε το σπίτι που είχε κατασκευάσει για την οικογένειά του.

Ο ίδιος είχε απασχολήσει ξανά τη δημοσιότητα και το 2014, όταν, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε προφυλακιστεί στις φυλακές Λάρισας για την ίδια διαμάχη και στη συνέχεια είχε αφεθεί ελεύθερος μετά από ρύθμιση των οφειλών. Παράλληλα, τον Ιούλιο του 2026 δημοσιεύματα ανέφεραν ότι είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για ζήτημα που σχετιζόταν με περιοριστικούς όρους. Ο Παϊτέρης είχε υποστηρίξει τότε ότι δεν τους είχε παραβιάσει συνειδητά.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ