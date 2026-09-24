Lake Run Kids Race: Η Lenovo έδωσε κοινωνικό αποτύπωμα σε κάθε παιδικό τερματισμό στο Ioannina Lake Run 2026

Στο Ioannina Lake Run 2026, κάθε παιδικός τερματισμός μέτρησε λίγο περισσότερο.

Η Lenovo, χορηγός του Lake Run Kids Race που πραγματοποιήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου, ενίσχυσε φέτος την παρουσία της στη διοργάνωση με μια πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς που συνέδεσε τη χαρά της συμμετοχής και του αθλητισμού με την έμπρακτη υποστήριξη παιδιών που το έχουν ανάγκη.

Με κεντρικό μήνυμα «Every Kid Counts. Every Finish Matters.», η Lenovo προσκάλεσε τους μικρούς δρομείς να γίνουν μέρος μιας κοινής προσπάθειας, θέτοντας έναν συμβολικό στόχο: 500 παιδικούς τερματισμούς για έναν κοινό σκοπό.

Στο πλαίσιο της δράσης, η Lenovo προσέφερε €2.500 στην ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, συμβάλλοντας στο έργο της για την υποστήριξη παιδιών και νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους.

Η δωρεά των €2.500 ήταν εξασφαλισμένη ανεξάρτητα από τον τελικό αριθμό συμμετοχών. Οι 500 τερματισμοί αποτέλεσαν έναν κοινό συμβολικό στόχο, που μετέτρεψε τη συμμετοχή κάθε παιδιού σε μέρος μιας μεγαλύτερης συλλογικής προσπάθειας.

Πάνω από 530 παιδιά συμμετείχαν στο Lake Run Kids Race, δίνοντας με την παρουσία και τον τερματισμό τους πραγματικό περιεχόμενο στο μήνυμα της δράσης.

Η φετινή πρωτοβουλία αποτέλεσε συνέχεια της παρουσίας της Lenovo στο Ioannina Lake Run για 3η συνεχή χρονιά και της σταθερής στήριξής της στο Kids Race. Το 2025, περισσότεροι από 500 μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού είχαν συμμετάσχει στον παιδικό αγώνα, ενώ η Lenovo είχε συμβάλει ώστε παιδιά από απομακρυσμένες περιοχές της Ηπείρου να μπορέσουν επίσης να βρεθούν στην εκκίνηση.

Φέτος, η εταιρεία προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, δίνοντας σε αυτή τη μαζική παιδική συμμετοχή έναν πρόσθετο κοινωνικό συμβολισμό: τα παιδιά έτρεξαν για τη χαρά της κίνησης και της συμμετοχής, ενώ παράλληλα έγιναν μέρος μιας κοινής πράξης προσφοράς.

Ο Παναγιώτης Μακρυνιώτης, Managing Director της Lenovo για Ελλάδα και Κύπρο, δήλωσε: «Every Kid Counts. Every Finish Matters. Για εμάς στη Lenovo, αυτό το μήνυμα εκφράζει ακριβώς το νόημα της φετινής δράσης. Κάθε παιδί που συμμετείχε είχε την ίδια τεράστια αξία και κάθε τερματισμός ήταν μια μικρή προσωπική επιτυχία. Όταν όμως εκατοντάδες τέτοιες προσωπικές παιδικές στιγμές ενώνονται γύρω από έναν κοινό σκοπό, αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη δύναμη. Με τη δωρεά των €2.500 στην ΑΡΣΙΣ θελήσαμε η ενέργεια και η χαρά των παιδιών στο Ioannina Lake Run να μετατραπούν και σε ουσιαστική υποστήριξη για παιδιά που χρειάζονται περισσότερες ευκαιρίες.»

Το Ioannina Lake Run συμπλήρωσε φέτος 20 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Η διοργάνωση, η όποια ξεκίνησε από μια πρωτοβουλία της τοπικής δρομικής κοινότητας, εξελίχθηκε σταδιακά σε έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους δρομικούς θεσμούς της χώρας, με επίκεντρο τη λίμνη Παμβώτιδα και τη σύνδεση του αθλητισμού με την πόλη, το φυσικό περιβάλλον και την τοπική κοινωνία.

Το Lake Run Kids Race by Lenovo έδωσε και φέτος την ευκαιρία σε μαθητές Δημοτικού να συμμετάσχουν σε μια ψυχαγωγική και μη ανταγωνιστική διαδρομή, αναδεικνύοντας πάνω από όλα τη χαρά της συμμετοχής.