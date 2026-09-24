RelaxSensation: Το premium brand θεραπευτικών και massage tables εντάσσεται στο portfolio του Ομίλου Φάις

Ο Όμιλος Φάις συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο του wellness, ενισχύοντας περαιτέρω το portfolio του Wellness Division μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με διεθνώς αναγνωρισμένα brands.

Στο πλαίσιο αυτό, η RelaxSensation, το brand που εξειδικεύεται στον σχεδιασμό και την παραγωγή premium θεραπευτικών και massage tables, εντάσσεται στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, διευρύνοντας την παρουσία του σε μία κατηγορία με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Με έδρα τη Γερμανία, η RelaxSensation συνδυάζει την υψηλή λειτουργικότητα με την αισθητική και την άριστη ποιότητα κατασκευής, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις για επαγγελματίες στον χώρο της φυσικοθεραπείας, της οστεοπαθητικής, των manual therapies και της αισθητικής. Το portfolio του brand περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που καλύπτουν διαφορετικές επαγγελματικές ανάγκες, όπως θεραπευτικά κρεβάτια, κρεβάτια αισθητικής, κρεβάτια εγκυμοσύνης και εξειδικευμένα αξεσουάρ. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει και το ManuTherm Box, μία εξειδικευμένη λύση θερμοθεραπείας που αξιοποιεί θερμαινόμενο υλικό για την προετοιμασία και χαλάρωση των χεριών πριν ή κατά τη διάρκεια θεραπευτικών εφαρμογών.

Όλα τα προϊόντα της RelaxSensation αναπτύσσονται με γνώμονα την άνεση, την εργονομία και τη λειτουργικότητα, υποστηρίζοντας τόσο την αποτελεσματικότητα της θεραπείας όσο και τη συνολική εμπειρία φροντίδας και ευεξίας. Παράλληλα, η παραγωγική φιλοσοφία του brand βασίζεται στη χειροποίητη κατασκευή και στη χρήση ποιοτικών υλικών, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα και τη μακροχρόνια αξιοπιστία των προϊόντων.

Μέσα από την ένταξη της RelaxSensation, ο Όμιλος Φάις ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική του τοποθέτηση στον τομέα της ευεξίας, δημιουργώντας ένα ολοένα και πιο ολοκληρωμένο οικοσύστημα προϊόντων και λύσεων που απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε καταναλωτές.

Η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην υλοποίηση του αναπτυξιακού πλάνου του Wellness Division, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Ομίλου για συνεχή διεύρυνση του χαρτοφυλακίου του με καινοτόμα brands που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή του πορεία.