Red Bull SoundClash: Αθήνα, έτοιμη;

RACK vs LILA στο πιο δυνατό μουσικό LIVE battle της χρονιάς.

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Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη: ο θρυλικός θεσμός των μουσικών «battles» του Red Bull έρχεται στις 14 Νοεμβρίου, στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ, με πρωταγωνιστές δύο από τα πιο δυναμικά ονόματα της ελληνικής σκηνής.

Δύο από τους πιο σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες της νέας γενιάς θα πρωταγωνιστήσουν στο Red Bull SoundClash. O RACK και η LILA θα ανέβουν σε δύο ξεχωριστές σκηνές και θα αναμετρηθούν μουσικά για την εύνοια του κοινού, που θα αποφασίσει ποιος θα αναδειχθεί ο νικητής.

Δες το video

https://www.instagram.com/reel/Ddqulacop1p/?stkn=MTV2ZThmZGYycXhoOA==

Το ραντεβού δίνεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στις 20:00 (οι πόρτες ανοίγουν στις 17:00), στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ, σε μια βραδιά που θα τα έχει όλα. Μουσική, ένταση, ενέργεια και ανατροπές που θα θυμάσαι για καιρό!

Δύο διαφορετικές μουσικές ταυτότητες. Δύο μοναδικά styles.

Η επιλογή των καλλιτεχνών στο Red Bull SoundClash δεν είναι τυχαία.

Ο RACK, ο πιο αναγνωρίσιμος καλλιτέχνης της νέας γενιάς της ελληνικής hip-hop σκηνής, ξεχωρίζει για το ιδιαίτερο flow, την πρωτοποριακή αισθητική και τον αυθεντικό urban ήχο του.

Η LILA, μία από τις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες της νέας γενιάς, έχει ξεχωρίσει στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή με τη δική της μοναδική καλλιτεχνική ταυτότητα, με τη δυνατή φωνή της και την πάντα εκρηκτική σκηνική της παρουσία.

Τέσσερις γύροι. Η απόλυτη αναμέτρηση.

Το Red Bull SoundClash δεν είναι μια συνηθισμένη συναυλία. Είναι μια εμπειρία όπου οι καλλιτέχνες καλούνται να βγουν από τα όριά τους, να επαναπροσδιορίσουν γνωστά hits, να συνεργαστούν με απρόσμενους τρόπους και να διεκδικήσουν την απόλυτη μουσική υπεροχή.

Η «συνταγή» είναι απλή: δύο καλλιτέχνες, δύο σκηνές αντικριστά, τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, και το κοινό αποφασίζει τον νικητή με την ένταση της αντίδρασής του. Τίποτα δεν είναι δεδομένο και τίποτα δεν κρίνεται πριν από τον τελευταίο γύρο.

Το line-up, όμως, κρύβει και δύο μεγάλα μυστικά. Κάθε καλλιτέχνης θα καλέσει στη σκηνή από έναν special guest, που το κοινό θα ανακαλύψει παρά μόνο την ίδια βραδιά.

Πρόλαβε τώρα το εισιτήριό σου στο www.more.com και ζήσε μία μουσική εμπειρία που θα σου μείνει αξέχαστη!

