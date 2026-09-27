Το ρήγμα της Κασκάντια αλλάζει τον παγκόσμιο γεωλογικό χάρτη
Οι ζώνες καταβύθισης σχηματίζονται σε κρίσιμα σημεία όπου μία από τις τεκτονικές πλάκες της Γης ωθείται αδιάκοπα κάτω από μία άλλη, βυθιζόμενη βαθιά στον μανδύα της Γης. Αυτοί οι τεράστιοι γεωλογικοί μηχανισμοί ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για ορισμένους από τους πιο καταστροφικούς σεισμούς του πλανήτη, καθώς και για ισχυρές ηφαιστειακές εκρήξεις και μακροπρόθεσμες αλλαγές που διαμορφώνουν τις ηπείρους και τις ωκεάνιες λεκάνες.
Παρότι αυτά τα τεράστια γεωλογικά συστήματα μπορούν να παραμένουν ενεργά για εκατομμύρια χρόνια, η γεωφυσική διδάσκει ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν την κίνησή τους για πάντα. Αν συνέβαινε αυτό, οι χερσαίες μάζες θα κατέρρεαν βίαια η μία πάνω στην άλλη, οι ωκεανοί θα εξαφανίζονταν και μεγάλο μέρος της πολύτιμης γεωλογικής ιστορίας της Γης θα διαγραφόταν κυριολεκτικά.
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