Σεισμός αισθητός στην Αθήνα - Στην Εύβοια το επίκεντρο

Σεισμός σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Εύβοια, με τη δόνηση να γίνεται και αισθητή στην Αθήνα.

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Εύβοια, με τη δόνηση να γίνεται και αισθητή στην Αθήνα.

Η αρχική εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου για το μέγεθός του ήταν 4,2 Ρίχτερ, ενώ σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε μέγεθος 4,3 Ρίχτερ. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χλμ, ενώ το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 9 χλμ ανατολικά – νοτιανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας.

Η σεισμική δόνηση έγινε στις 09:42, ενώ πλήθος αναφορών στα social media συνηγορούν στο ότι έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της Αττικής.



Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στην ΕΡΤ εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τον σεισμό και τόνισε πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

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