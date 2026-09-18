Σεισμός αισθητός στην Αθήνα - Στην Εύβοια το επίκεντρο
Σεισμική δόνηση σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Εύβοια, με τη δόνηση να γίνεται και αισθητή στην Αθήνα.
Η αρχική εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου για το μέγεθός του ήταν 4,2 Ρίχτερ, ενώ σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε μέγεθος 4,3 Ρίχτερ. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χλμ, ενώ το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 9 χλμ ανατολικά – νοτιανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας.
Η σεισμική δόνηση έγινε στις 09:42, ενώ πλήθος αναφορών στα social media συνηγορούν στο ότι έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της Αττικής.
Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στην ΕΡΤ εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τον σεισμό και τόνισε πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
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