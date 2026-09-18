Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στον Ρέντη - Ήχησε το 112

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε οικόπεδο στον Ρέντη όπου καίγονται εύφλεκτα υλικά.

Πυκνός μαύρος καπνός υψώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής πάνω από τον Ρέντη, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά σε οικόπεδο όπου βρίσκονται απορρίμματα και εύφλεκτα υλικά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο καίγονται μεταξύ άλλων λάστιχα και παλέτες, με τον καπνό να είναι ιδιαίτερα έντονος και να γίνεται ορατός από μεγάλη απόσταση. Πριν λίγα λεπτά, μάλιστα, ήχησε το 112 για τους κατοίκους των γύρω περιοχών.

Η φωτιά στον Ρέντη

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώνεται σε υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Στρατηγού Μακρυγιάννη στον Ρέντη. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:45 και στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις. Αρχικά βρέθηκαν στο σημείο έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ στη συνέχεια η δύναμη ενισχύθηκε φτάνοντας τους 12 πυροσβέστες και τα 5 οχήματα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και υδροφόρα του δήμου, προκειμένου να ενισχυθεί το έργο των πυροσβεστών.

Η παρουσία ελαστικών, παλετών και άλλων υλικών στον χώρο έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται πυκνός μαύρος καπνός, ο οποίος είναι ορατός στην ευρύτερη περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τραυματισμό, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τυχόν ζημιές σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιείται το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες για την εικόνα της φωτιάς και την πορεία της κατάσβεσης.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ