Μαζωνάκης: Τηλέφωνο, επισκεπτήριο και τηλεόραση ζητούν οι δύο γιατροί στον Κορυδαλλό

Ο 58χρονος γιατρός αρνείται την εμπλοκή του και αρχικά είχε δηλώσει απεργία πείνας και δίψας, αλλά φαίνεται πως άλλαξε στάση.

Τα πρώτα δύο 24ωρα στις φυλακές Κορυδαλλού έχουν συμπληρώσει οι δύο γιατροί που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως.

Οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν σε διαφορετικά σημεία του σωφρονιστικού καταστήματος και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη υποβάλει τα πρώτα αιτήματά τους προς τη διοίκηση των φυλακών.

Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr