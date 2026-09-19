Ποιοι δρόμοι κλείνουν το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα: Η Αθηνάς γίνεται πεζόδρομος για 24 ώρες

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο λόγω της διοργάνωσης «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου, λόγω των εκδηλώσεων «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο». Από τις 20:00 του Σαββάτου έως τις 23:00 της Κυριακής διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους και σημεία της πρωτεύουσας, με την οδό Αθηνάς να παραδίδεται για 24 ώρες σε πεζούς και ποδηλάτες.

Οι οδηγοί που σκοπεύουν να κινηθούν στο κέντρο της πόλης θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις προσωρινές απαγορεύσεις διέλευσης, καθώς τα μέτρα επηρεάζουν τόσο βασικούς δρόμους όσο και τις κάθετες οδούς τους. Παράλληλα, η διοργάνωση περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για μικρούς και μεγάλους, με μουσική, κινηματογράφο, αθλητισμό, ποδήλατο και δημιουργικά εργαστήρια.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Αθήνα

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, από τις 20:00 του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου έως τις 23:00 της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

Στην οδό Αθηνάς , στο τμήμα μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό. Στην οδό Καραγιώργη Σερβίας , σε όλο το μήκος της.

, σε όλο το μήκος της. Στην οδό Περικλέους , σε όλο το μήκος της.

, σε όλο το μήκος της. Στην οδό Αθηναΐδος , σε όλο το μήκος της.

, σε όλο το μήκος της. Στην οδό Αγίας Ειρήνης , σε όλο το μήκος της.

, σε όλο το μήκος της. Στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων , στο τμήμα μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού, στο ρεύμα προς Ερμού, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

, στο τμήμα μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού, στο ρεύμα προς Ερμού, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό. Στην οδό Ερμού, στο τμήμα μεταξύ των οδών Αγίων Ασωμάτων και Αθηνάς, στο ρεύμα προς Αθηνάς, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τους συγκεκριμένους δρόμους και τις πλατείες κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και να περιοριστούν τα προβλήματα.

Η Αθηνάς γίνεται πεζόδρομος για 24 ώρες

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει τη δράση «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο», μετατρέποντας έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης σε χώρο για πεζούς, ποδηλάτες, αθλητισμό, πολιτισμό και ψυχαγωγία.

Η δράση ξεκινά το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 20:00 και ολοκληρώνεται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 20:00, με την οδό Αθηνάς να παραμένει χωρίς αυτοκίνητα για ένα ολόκληρο 24ωρο.

Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και της Παγκόσμιας Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο, που πραγματοποιείται στις 22 Σεπτεμβρίου, προβάλλοντας εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης και τη δυνατότητα αξιοποίησης του δημόσιου χώρου με διαφορετικό τρόπο.

Το πλήρες πρόγραμμα, καθώς και οι πληροφορίες για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων: cityfestival.thisisathens.org

Από το υπαίθριο πάρτι μέχρι το σινεμά

Το πρόγραμμα του Σαββάτου ξεκινά με έναν ελεύθερο περίπατο στην οδό Αθηνάς, από τις 20:00 έως τις 20:30, από την περιοχή της Ευριπίδου προς το Μοναστηράκι.

Ακολουθεί το Athens Disco, με υπαίθριο πάρτι έναρξης από τις 20:00 έως τις 23:00. Η βραδιά συνεχίζεται με το Midnight Express, που μετατρέπει τον δρόμο σε υπαίθρια κινηματογραφική αίθουσα, με τρεις διαδοχικές προβολές από τις 23:30 έως τις 05:30.

Κυριακή με αθλητισμό και δραστηριότητες για παιδιά

Την Κυριακή, το πρόγραμμα ξεκινά από τις 08:30 με yoga και fitness sessions, ενώ από τις 09:00 έως τις 17:00 πραγματοποιούνται δράσεις γνωριμίας με παραολυμπιακά αθλήματα, στο πλαίσιο του «Sports Beyond Limits», σε συνεργασία με τον Παναθηναϊκό Α.Ο.

Από τις 11:00 έως τις 16:00, παιδιά ηλικίας 4 έως 11 ετών μπορούν να συμμετάσχουν σε ειδική πίστα ποδηλάτου με κυκλοφοριακή αγωγή, ενώ για μικρότερα παιδιά ηλικίας 2 έως 4 ετών υπάρχει πίστα ισορροπίας με balance bikes.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης το Bike Art, όπου η κίνηση του ποδηλάτου συνδυάζεται με τη δημιουργία, καθώς και το Green Energy Station, μέσα από το οποίο οι συμμετέχοντες γνωρίζουν τρόπους παραγωγής πράσινης ενέργειας.

Παράλληλα, διοργανώνονται εργαστήρια street art, δημιουργικής ανακύκλωσης και χειροτεχνίας, διαδραστικά παιχνίδια για την προσβασιμότητα, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Οι λάτρεις του skateboard έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο Get Skated & Educated, με σεμινάρια, τεχνικές ασφαλείας και δραστηριότητες πάνω στο οδόστρωμα.

Θέατρο δρόμου και μεγάλη συναυλία

Οι μικρότεροι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διαδραστικές παραστάσεις δρόμου, να συμμετάσχουν σε εργαστήρια με ζογκλέρ και να γνωρίσουν τον κόσμο της μαγείας μέσα από παιδικά σόου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη face painting και glitter art, με δραστηριότητες δημιουργικής μεταμόρφωσης για παιδιά.

Η διοργάνωση ολοκληρώνεται την Κυριακή με τη μεγάλη συναυλία «Το Μπαλκόνι του Papazo Live», η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 18:00 έως τις 20:00, με πολλούς καλεσμένους.

Για ένα 24ωρο, η οδός Αθηνάς αλλάζει χαρακτήρα και φιλοξενεί ένα πρόγραμμα που συνδυάζει ψυχαγωγία, άθληση, δημιουργία και βιώσιμη κινητικότητα, ενώ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επηρεάζουν την πρόσβαση σε κεντρικά σημεία της Αθήνας.

Οι οδηγοί καλούνται να προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

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