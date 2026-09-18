Επιστήμονες ανακύκλωσαν πτερύγια ανεμογεννητριών και έφτιαξαν... ζελεδάκια!

Ερευνητές στις ΗΠΑ ανέπτυξαν μια νέα συνθετική ρητίνη για πτερύγια ανεμογεννητριών, η οποία επιτρέπει την πλήρη ανακύκλωσή τους και τη μετατροπή των συστατικών τους σε βρώσιμα προϊόντα.

Τα πτερύγια των ανεμογεννητριών είναι καθοριστικής σημασίας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεμο, αλλά δημιουργούν και σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα όταν φτάνουν στο τέλος του κύκλου της ζωής τους.

Κατασκευασμένα από σύνθετα υλικά, όπως υαλοβάμβακα (fiberglass), είναι ιδιαίτερα εύκολο να ανακυκλωθούν, με αποτέλεσμα πολλά απ' αυτά να καταλήγουν σε χωματερές.

Ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν ανέπτυξε μία εναλλακτική λύση που επιτρέπει την ανακύκλωση αυτών των υλικών και τη χρήση τους για τη δημιουργία νέων προϊόντων.

Φτιάχνοντας ζελεδάκια από πτερύγια ανεμογεννητριών

Το μυστικό βρίσκεται σε μια νέα σύνθετη ρητίνη που συνδυάζει τον υαλοβάμβακα με πολυμερή φυτικής προέλευσης και άλλα συνθετικά υλικά. Όταν αυτή η κατασκευή φτάσει στο τέλος της λειτουργίας της, η ρητίνη μπορεί να επεξεργαστεί με αλκαλικό διάλυμα για τον διαχωρισμό και την ανάκτηση των συστατικών της.

Μεταξύ των υλικών που μπορούν να προκύψουν είναι το γαλακτικό κάλιο, το οποίο είναι κατάλληλο για τρόφιμα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προϊόντα όπως αθλητικά/ισοτονικά ποτά και γλυκίσματα. Και έτσι, οι επιστήμονες κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν αυτή την ένωση για να φτιάξουν ζελεδάκια!

Ο Τζον Νόργκαν, εκ των επιστημόνων που μετείχαν στην έρευνα, εξήγησε στον Guardian πως δοκίμασαν άμεσα το αποτέλεσμα: «Ανακτήσαμε γαλακτικό κάλιο κατάλληλο για τρόφιμα και το χρησιμοποιήσαμε για να φτιάξουμε ζελεδάκια, τα οποία έφαγα».

Παρ' όλα αυτά, η διαδικασία δεν χρησιμεύει μόνο για την παρασκευή γλυκισμάτων. Η επεξεργασία επιτρέπει επίσης την ανάκτηση PMMA (Plexiglass), το οποίο χρησιμοποιείται σε παράθυρα, φανάρια αυτοκινήτων και άλλα εξαρτήματα λόγω της αντοχής του στα χτυπήματα.

Έτσι, διάφορα συστατικά ενός πτερυγίου που κανονικά θα κατέληγαν απορρίμματα, μπορούν να διαχωριστούν και να αξιοποιηθούν σε εντελώς διαφορετικά προϊόντας.

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