Κλήρωση Τζόκερ 17/09: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 9 εκατ. ευρώ
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Στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ μοιράζονται περισσότερα από 9 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία, οι αριθμοί που κληρώθηκαν.
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (17/9), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 9.00.000 εκατ. ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ σήμερα στην πρώτη κατηγορία είναι οι εξής: 22,23,30,33,37 και αριθμός Τζόκερ το 7.
Οι κληρώσεις Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, ενώ η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται στις 21:30.
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