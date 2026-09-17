«Μαζί, από τον βυθό, στέλνουμε δύναμη»: 24 ώρες υποβρύχιας πεζοπορίας για τα παιδιά που μάχονται τον καρκίνο

Ο Σωτήρης Μπαρμπαρόσος επιχειρεί στην Παλαιά Φώκαια να ξεπεράσει το υφιστάμενο παγκόσμιο ρεκόρ, καλύπτοντας περισσότερα από 21 χιλιόμετρα κάτω από το νερό για τα παιδιά που μάχονται τον καρκίνο.

Μια ιδιαίτερα απαιτητική δοκιμασία διάρκειας 24 ωρών πραγματοποιείται από την Παρασκευή 18 έως το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026 στην Παλαιά Φώκαια, με τον Σωτήρη Μπαρμπαρόσο να επιχειρεί να καταρρίψει το υφιστάμενο παγκόσμιο ρεκόρ υποβρύχιου περπατήματος.

Ο στόχος είναι να παραμείνει 24 συνεχόμενες ώρες κάτω από το νερό και να καλύψει απόσταση μεγαλύτερη των 21 χιλιομέτρων, ξεπερνώντας την υφιστάμενη επίδοση.

Αφιερωμένο στα παιδιά που μάχονται τον καρκίνο

Πέρα από την προσπάθεια για την επίτευξη του παγκόσμιου ρεκόρ, η δράση έχει και έναν κοινωνικό σκοπό.

Η 24ωρη υποβρύχια πεζοπορία είναι αφιερωμένη στα παιδιά που μάχονται τον καρκίνο και στις οικογένειές τους, με στόχο να μεταφέρει ένα μήνυμα δύναμης, επιμονής, αλληλεγγύης και ελπίδας. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι ευχές που αφήνει το κοινό μέσω της σχετικής ιστοσελίδας μεταφέρονται στον Σωτήρη Μπαρμπαρόσο κατά τη διάρκεια της προσπάθειας.

Η εκκίνηση και ο τερματισμός

Η προσπάθεια ξεκινά την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 12:00, στην περιοχή της Παλαιάς Φώκαιας, δίπλα στο Plaza Resort, στο 52ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Αθηνών–Σουνίου. Ο τερματισμός έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 12:00, όταν θα συμπληρωθούν οι 24 ώρες.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, ο Μπαρμπαρόσος θα επιχειρήσει να καλύψει περισσότερα από 21 χιλιόμετρα περπατώντας κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Με τη στήριξη φορέων

Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Σαρωνικού. Η παρουσία του κοινού στην Παλαιά Φώκαια έχει ως στόχο να στηρίξει την προσπάθεια και να συμβάλει στην ανάδειξη του μηνύματος αλληλεγγύης προς τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο.

«Αξίζει να είμαστε εκεί. Όχι μόνο για να παρακολουθήσουμε μια απόπειρα παγκόσμιου ρεκόρ, αλλά για να ενώσουμε τις φωνές μας σε ένα μήνυμα δύναμης και ελπίδας. Μαζί, από τον βυθό, στέλνουμε δύναμη.»

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