Τάφος 600 ετών στο Περού αποκάλυψε τα λείψανα 38 ανθρώπων, χρυσό, όπλα και 200 αγγεία

Ένας σχεδόν ανέπαφος τάφος 600 ετών στην αρχαία πόλη Chan Chan του Περού αποκάλυψε τα λείψανα τουλάχιστον 38 ανθρώπων και εκατοντάδες αντικείμενα των Chimú.

Ένας σημαντικός αρχαιολογικός χώρος ήρθε στο φως στην αρχαία πόλη Chan Chan, στο βόρειο Περού, όπου αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια ταφική πλατφόρμα ηλικίας περίπου 600 ετών, η οποία παρέμεινε σχεδόν ανέπαφη για αιώνες.

Στο εσωτερικό της βρέθηκαν τα λείψανα τουλάχιστον 38 ανθρώπων, μαζί με αντικείμενα από χαλκό και χρυσό, όπλα, κοσμήματα, υφάσματα και περίπου 200 μαύρα κεραμικά αγγεία διακοσμημένα με κόκκινες χρωστικές. Η ανακάλυψη έγινε στο συγκρότημα Utzh An, μέσα στην αρχαιολογική ζώνη της Chan Chan, κοντά στη σημερινή πόλη Τρουχίγιο. Η ταφική κατασκευή είχε καλυφθεί με στρώματα άμμου, χώματος και λίθων, τα οποία φαίνεται πως προστάτευσαν το περιεχόμενό της για περισσότερους από έξι αιώνες.

Ο τάφος που έμεινε κρυμμένος για 600 χρόνια

Η ταφική πλατφόρμα έχει σχεδόν τετράγωνο σχήμα, με πλευρές περίπου 17 μέτρων και ύψος περίπου 5 μέτρων. Στο εσωτερικό της υπάρχουν ένας κεντρικός και δύο πλευρικοί θάλαμοι. Η πρόσβαση στον κεντρικό θάλαμο γίνεται μέσω σκάλας. Ο χώρος έχει πλάτος περίπου 1,2 μέτρα και βάθος 4,9 μέτρα. Εκεί εντοπίστηκαν τα λείψανα ενός προσώπου που πιθανότατα κατείχε σημαντική θέση στην κοινωνία των Chimú. Το κρανίο έφερε ίχνη κόκκινης χρωστικής, η οποία ενδέχεται να είναι κιννάβαρη, ένα ορυκτό που αποτελείται από θειούχο υδράργυρο.

Ορισμένα οστά του συγκεκριμένου ατόμου έλειπαν από το σημείο, γεγονός που οδηγεί τους ερευνητές στην υπόθεση ότι τα λείψανα μπορεί να μετακινήθηκαν ή να επανατάφηκαν αργότερα. Η διαχείριση των νεκρών μετά την ταφή ήταν γνωστή σε κοινωνίες των Άνδεων, ιδιαίτερα σε σχέση με προγόνους και ηγέτες. Η διαμόρφωση του τάφου και τα αντικείμενα που βρέθηκαν εκεί δείχνουν ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο πιθανότατα συνδεόταν με την ελίτ των Chimú, χωρίς ωστόσο να έχει ταυτοποιηθεί.

38 άνθρωποι και εκατοντάδες αντικείμενα

Στον έναν πλευρικό θάλαμο εντοπίστηκαν περίπου 20 σύνολα ανθρώπινων λειψάνων, μαζί με διάφορα αντικείμενα, ενώ άλλοι 17 σκελετοί βρέθηκαν κατά την ανασκαφή της ταφικής πλατφόρμας. Μαζί με τα λείψανα του κεντρικού ατόμου, ο συνολικός αριθμός φτάνει τουλάχιστον τους 38 ανθρώπους. Οι αρχαιολόγοι δεν γνωρίζουν ακόμη ποιοι ακριβώς ήταν όλοι οι νεκροί, τι σχέση είχαν μεταξύ τους ή κάτω από ποιες συνθήκες πέθαναν. Μελλοντικές αναλύσεις αναμένεται να εξετάσουν την ηλικία, το φύλο, την κατάσταση της υγείας, αλλά και πιθανές οικογενειακές ή κοινωνικές σχέσεις.

Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται χρυσά και χάλκινα αντικείμενα, μεταλλικά όπλα, κοσμήματα, διακοσμητικά αντικείμενα και πολύχρωμα υφάσματα. Ξεχωρίζουν επίσης περίπου 200 μαύρα κεραμικά αγγεία με κόκκινες χρωστικές, ενώ έχουν καταγραφεί και 60 κεραμικά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων αγγεία και μπουκάλια με αναβολέα, ορισμένα από τα οποία παρουσιάζουν στιλιστικές επιρροές των Ίνκας. Η συνύπαρξη των ανθρώπινων λειψάνων με τα κτερίσματα επιτρέπει στους ερευνητές να εξετάσουν όχι μόνο τα ίδια τα αντικείμενα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονταν με τους νεκρούς και τις ταφικές τελετουργίες.

Η Chan Chan, κέντρο των Chimú πριν από τους Ίνκας

Ο πολιτισμός των Chimú αναπτύχθηκε στις βόρειες ακτές του σημερινού Περού περίπου από το 900 έως το 1470 μ.Χ., πριν από την επέκταση της αυτοκρατορίας των Ίνκας. Οι Chimú δημιούργησαν σύνθετα συστήματα άρδευσης, μεταφέροντας νερό στις καλλιεργούμενες περιοχές μιας από τις πιο ξηρές περιοχές της Λατινικής Αμερικής. Η Chan Chan ήταν η πολιτική και αστική πρωτεύουσα του βασιλείου. Η πόλη κατασκευάστηκε κυρίως από πλίθες και περιλάμβανε μεγάλα περιτειχισμένα συγκροτήματα και παλάτια.

Στην ακμή της εκτιμάται ότι είχε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους και κάλυπτε περίπου 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Λατινικής Αμερικής εκείνη την εποχή. Η Chan Chan έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από το 1986.

Για τους αρχαιολόγους, η ιδιαίτερη αξία της νέας ανακάλυψης βρίσκεται στο γεγονός ότι η ταφική κατασκευή παρέμεινε σχεδόν ανέγγιχτη. Αυτό επιτρέπει τη μελέτη των ανθρώπινων λειψάνων και των αντικειμένων στη θέση όπου είχαν τοποθετηθεί πριν από περίπου έξι αιώνες. Οι έρευνες στο Utzh An συνεχίζονται, με τους επιστήμονες να αναζητούν περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα των νεκρών, την κοινωνική τους θέση και τις ταφικές πρακτικές των Chimú.

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