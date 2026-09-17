Ένα project πατέρα και κόρης έγινε τεράστιο υποβρύχιο «δάσος»: Έβαζε κοράλλια σε «δέντρα» κάτω από τη θάλασσα πριν από 20 χρόνια

Ένα οικογενειακό project στα Florida Keys εξελίχθηκε σε δίκτυο υποβρύχιων φυτωρίων που έχει βοηθήσει στην αποκατάσταση χιλιάδων κοραλλιών.

Στα νερά των Florida Keys, ένα οικογενειακό project που ξεκίνησε πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες εξελίχθηκε σε μια προσπάθεια αποκατάστασης κοραλλιογενών υφάλων που πλέον έχει ξεπεράσει τα όρια της περιοχής.

Πρωταγωνιστής είναι ο Ken Nedimyer, ο οποίος από μικρός καταδυόταν στους υφάλους των Florida Keys και είχε δει από κοντά την υποβάθμισή τους. Ασθένειες, καταιγίδες και άλλες πιέσεις είχαν προκαλέσει μεγάλες απώλειες στους πληθυσμούς των κοραλλιών, με ορισμένες περιοχές να έχουν χάσει σχεδόν το 90% των κοραλλιών τους, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές. Ανάμεσα στα είδη που είχαν υποστεί σημαντικές απώλειες ήταν το κοράλλι-κέρατο ελαφιού (Acropora cervicornis) και το κοράλλι-κέρατο άλκης (Acropora palmata).

Η αρχή έγινε με ένα project πατέρα και κόρης

Το 2000, ο Nedimyer άρχισε να πειραματίζεται με την καλλιέργεια και τον πολλαπλασιασμό κοραλλιών, βοηθώντας την κόρη του σε ένα σχολικό project 4-H. Η αρχική ιδέα ήταν να καλλιεργήσουν κοράλλια για το εμπόριο ενυδρείων. Όταν όμως άρχισαν να παρατηρούν την ανάπτυξή τους, η προσπάθεια πήρε διαφορετική κατεύθυνση. Ο Nedimyer άρχισε να χρησιμοποιεί θραύσματα κοραλλιών που είχαν αποκολληθεί από τους υφάλους και να τα διατηρεί ζωντανά, επιτρέποντάς τους να αναπτυχθούν σε ελεγχόμενες συνθήκες πριν επιστρέψουν στη θάλασσα. Η ιδέα αυτή αποτέλεσε τη βάση για τη μετέπειτα δράση του. Πηγές που έχουν καταγράψει την ιστορία του αναφέρουν ότι το project ξεκίνησε ως προσπάθεια πατέρα και κόρης και σταδιακά εξελίχθηκε σε οργανωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης.

Το επόμενο βήμα ήταν η δημιουργία υποβρύχιων φυτωρίων. Μικρά κομμάτια κοραλλιών τοποθετούνται σε ειδικές κατασκευές που μοιάζουν με δέντρα, οι οποίες αιωρούνται μέσα στο νερό. Με αυτόν τον τρόπο τα κοράλλια μεγαλώνουν χωρίς να βρίσκονται απευθείας πάνω στον πυθμένα. Η τεχνική αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη για τα διακλαδιζόμενα κοράλλια, όπως το Acropora cervicornis. Το συγκεκριμένο είδος μπορεί να αναπτύσσεται αρκετά γρήγορα, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για προγράμματα αποκατάστασης, αν και παράλληλα είναι ευάλωτο σε ασθένειες και θερμικό στρες. Η χρήση των «coral trees» επέτρεψε την ανάπτυξη μεγάλου αριθμού κοραλλιών στα λεγόμενα φυτώρια ανοικτής θάλασσας, πριν αυτά μεταφερθούν και τοποθετηθούν ξανά σε υποβαθμισμένους υφάλους. Η τεχνική έχει περιγραφεί ως ένας τρόπος μετάβασης από μικρής κλίμακας πολλαπλασιασμό κοραλλιών σε μεγαλύτερα έργα αποκατάστασης.

Η ίδρυση της Coral Restoration Foundation

Η προσπάθεια του Nedimyer συνέχισε να μεγαλώνει. Το 2007 ίδρυσε την Coral Restoration Foundation (CRF), με στόχο την καλλιέργεια και επαναφύτευση κοραλλιών στους υφάλους των Florida Keys. Στα επόμενα χρόνια δημιουργήθηκαν περισσότερα φυτώρια και ενισχύθηκαν οι συνεργασίες με οργανισμούς και ερευνητικά ιδρύματα. Η προσπάθεια έπαψε έτσι να αποτελεί ένα μικρό οικογενειακό πείραμα και μετατράπηκε σε οργανωμένο μοντέλο αποκατάστασης. Η δουλειά του Nedimyer προσέλκυσε επίσης χρηματοδότηση και συνεργασίες με φορείς όπως η NOAA και η The Nature Conservancy, ενώ η μέθοδος των υποβρύχιων φυτωρίων άρχισε να εφαρμόζεται και εκτός των Florida Keys.

Η ιδέα δεν περιορίστηκε στη Φλόριντα, προσέγγιση των υποβρύχιων φυτωρίων και των «δέντρων κοραλλιών» χρησιμοποιήθηκε αργότερα σε διαφορετικές περιοχές της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, καθώς οργανώσεις και τοπικές ομάδες προσπάθησαν να προσαρμόσουν τις τεχνικές αποκατάστασης στις δικές τους συνθήκες. Η Reef Renewal International, που δημιουργήθηκε αργότερα με συμμετοχή του Nedimyer, έχει ως στόχο τη δημιουργία προγραμμάτων αποκατάστασης κοραλλιών σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου. Μέχρι το 2022, η Coral Restoration Foundation είχε αναφέρει ότι είχε φυτέψει περισσότερα από 200.000 κοράλλια, ενώ σε ορισμένες περιοχές που είχαν αποκατασταθεί είχαν αρχίσει να εμφανίζονται και σημάδια φυσικής αναπαραγωγής των κοραλλιών.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ