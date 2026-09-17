Μητσοτάκης: Κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης – Οριζόντια αύξηση του επιδόματος

Μέτρα για τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στο ΕΡΤnews.

Παρέμβαση της κυβέρνησης ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, αλλά και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤnews με τον Παναγιώτη Στάθη.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις στην αγορά, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον χρειαστεί, μιας έκτακτης και προσωρινής μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Όπως είπε, οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια υπουργεία.

Τι είπε για την ενεργειακή κρίση

Αναφερόμενος στις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για ένα περιβάλλον παγκόσμιας οικονομικής αστάθειας και αναταραχής στις αγορές. Παράλληλα, εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς την ενεργειακή επάρκεια, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Σημείωσε ακόμη ότι η Ελλάδα παραμένει θωρακισμένη ως προς το δημόσιο χρέος και δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει κρίση χρέους, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα «εξαίρεση» μέσα στη διεθνή αναταραχή.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο έντονης ανόδου των διεθνών τιμών ενέργειας. Την ίδια ημέρα, το ΕΡΤnews μετέδιδε ότι το Brent είχε ξεπεράσει τα 105 δολάρια το βαρέλι, ενώ η μέση τιμή των καυσίμων στην Ελλάδα παρέμενε πάνω από τα 2,10 ευρώ το λίτρο.

Τι είπε για τα ελληνοτουρκικά

Στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείσει το ενδεχόμενο μιας συνάντησης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην επιδείνωση, όπως είπε, της τουρκικής ρητορικής, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί σε ανταγωνισμό δηλώσεων και ότι παραμένει υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας. Για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, επανέλαβε ότι αποτελεί δικαίωμα της Ελλάδας που κατοχυρώνεται από το Διεθνές Δίκαιο.

Τι ανέφερε για την αγορά εργασίας

Αναφορικά με την ανεργία, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου στήριξης των ανέργων, σημειώνοντας ότι χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται επανειλημμένα διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και ότι το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.

Τι είπε για ΝΔ, Σαμαρά και Καραμανλή

Στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, ο πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας μετά τις εκλογές και υποστήριξε ότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί, κατά την άποψή του, τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι το πρόγραμμά του «δεν βγαίνει» και ότι η αξιωματική αντιπολίτευση έχει υιοθετήσει, όπως είπε, μια λογική «όχι σε όλα».

Σε ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά, περιορίστηκε στη φράση «ό,τι είχα να πω, το είπα». Για τον Κώστα Καραμανλή, ανέφερε ότι διατηρεί καλή σχέση μαζί του και ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει επιλέξει να μην είναι ενεργός στην πολιτική ζωή.

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