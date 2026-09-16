Δημοσκόπηση Action24: Οι πολίτες για τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και τις εξαγγελίες Τσίπρα, Ανδρουλάκη

Η δημοσκόπηση της Opinion Poll «δίνει» προβάδισμα 12,5 μονάδων της ΝΔ, οκτακομματική Βουλή, άνοδος ΠΑΣΟΚ και καταποντισμός της «Ελπίδας».

Σαφές πολιτικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, με παράλληλη διεύρυνση των ποσοστών της, καταγράφει η πρώτη μεγάλη δημοσκόπηση της εταιρείας Opinion Poll μετά την παρουσία των πολιτικών αρχηγών στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24.

Η κυβέρνηση, στον απόηχο των πρωθυπουργικών εξαγγελιών, ανακτά ελαφρώς το πολιτικό της έδαφος. Παράλληλα, ενισχυμένο κατά 1,5 μονάδα σε σχέση με τη μέτρηση του Ιουνίου εμφανίζεται το ΠΑΣΟΚ, κλείνοντας την ψαλίδα με την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

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