Μητσοτάκης για εκλογές, συνεργασίες, Σαμαρά και Καραμανλή: «Η αυτοδυναμία της ΝΔ μόνη πολιτική λύση»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε τη θέση του για το ενδεχόμενο συνεργασιών και την επόμενη μέρα των εκλογών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εφόλης της ύλης συνέντευξή του στο δελτίο της ΕΡΤ, αναφέρθηκε και στις επερχόμενες εκλογές, στο ενδεχόμενο συνεργασιών ενώ μίλησε για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή.

O πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι στόχος της ΝΔ είναι να κερδίσει τις εκλογές με αυτοδυναμία, η οποία «είναι η μόνη πολιτική λύση».

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