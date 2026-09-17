Η υπουργός που άδειασε τον Μαρινάκη, οι ζυμώσεις εν μέσω γκρίνιας στην ΕΛΑΣ και η πίεση στη Λατινοπούλου

Στη ΝΔ πάντως τα νεύρα είναι τεντωμένα και φαίνεται ότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές οι κατά τόπους ανταγωνισμοί ζεσταίνονται.

Η χθεσινή σύσκεψη που έγινε στο Μαξίμου για την έκρηξη των τιμών ενέργειας προφανώς και ήταν προς αξιολόγηση των δεδομένων, όμως αυτά τα δεδομένα δείχνουν και τις επιλογές που έχει η κυβέρνηση. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν και λογικά στο τέλος του μήνα, καθώς τότε ολοκληρώνεται και το πλαίσιο επιδότησης που ισχύει σε αυτή τη φάση για την αντλία, ενώ η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Επίσης πρέπει να έχει γυρίσει και ο Μητσοτάκης από την Αμερική, κρατήστε το αυτό.

Στη ΝΔ πάντως τα νεύρα είναι τεντωμένα και φαίνεται ότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές οι κατά τόπους ανταγωνισμοί ζεσταίνονται. Για παράδειγμα στον βόρειο τομέα η πρώτη που έσπευσε να αδειάσει την ιδέα του Παύλου Μαρινάκη για την αναμόρφωση του επιδόματος ανεργίας ήταν η Νίκη Κεραμέως. Η Κεραμέως δεν είναι μόνο υπουργός Εργασίας, αλλά και ανθυποψήφια του Μαρινάκη στον βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Στο ίδιο μήκος κύματος και ένας έτερος τοπικός ανταγωνιστής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ. Δημήτρης Καιρίδης που χτες υπογράμμισε ότι η σχετική συζήτηση που άνοιξε είναι αχρείαστη. Αγαπιούνται...

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