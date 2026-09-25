Νέα μόδα στον Ιππόδρομο; Άλογα αλλάζουν όνομα γιατί παραπέμπουν στον Χίτλερ

Η Jockey Club ζήτησε την αλλαγή του ονόματος μετά τη νίκη του αλόγου σε αγώνα, ενώ απορρίφθηκαν και δύο εναλλακτικές που πρότεινε ο ιδιοκτήτης.

Ένα αμερικανικό άλογο κούρσας υποχρεώθηκε να αλλάξει όνομα, καθώς η αρχική του ονομασία θεωρήθηκε αναφορά στον Αδόλφο Χίτλερ.

Το άλογο ονομαζόταν Austrian Painter (Αυστριακός Ζωγράφος) μια έκφραση που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο ως αναφορά στον Αδόλφο Χίτλερ, προκειμένου να μην το εντοπίζουν τα φίλτρα. Ο Χίτλερ ήταν γεννημένος στην Αυστρία και στα νεανικά του χρόνια είχε φιλοδοξίες να γίνει ζωγράφος.

Η αλλαγή αποφασίστηκε από την The Jockey Club, την αμερικανική οργάνωση που είναι αρμόδια για την καταχώριση των καθαρόαιμων αλόγων. Η απόφαση ήρθε μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε στην οργάνωση, λίγες ώρες αφότου το άλογο κέρδισε έναν αγώνα τη Δευτέρα.

Οι εναλλακτικές ονομασίες που απορρίφθηκαν

Ο ιδιοκτήτης υποστήριξε ότι η επιλογή του ονόματος δεν είχε σχέση με τον Χίτλερ, εξηγώντας πως η σύζυγός του κατάγεται από την Αυστρία και ότι ο αγαπημένος τους ζωγράφος είναι ο Αυστριακός Γκούσταβ Κλιμτ. Όταν του ζητήθηκε να προτείνει νέα ονομασία, όμως, οι πρώτες επιλογές του προκάλεσαν ακόμη μεγαλύτερες αντιδράσεις.

Η μία ήταν Braunau Star, παραπέμποντας στο Braunau am Inn, την αυστριακή πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Χίτλερ, ενώ η δεύτερη ήταν My Struggle, η αγγλική απόδοση του τίτλου Mein Kampf (Ο Αγών μου), του βιβλίου που έγραψε ο Χίτλερ. Ωστόσο στο τέλος, το άλογο καταχωρίστηκε με το νέο όνομα Merrylegs.

Δεν είναι, πάντως, το μοναδικό άλογο του ιδιοκτήτη που θα χρειαστεί να αλλάξει ονομασία. Η Jockey Club ζήτησε επίσης την αλλαγή του ονόματος New Order, καθώς η συγκεκριμένη έκφραση συνδέεται με το ναζιστικό σχέδιο για την πολιτική και διοικητική αναδιοργάνωση της κατεχόμενης Ευρώπης.

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