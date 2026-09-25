Απίστευτο περιστατικό στην Φλόριντα: Γερανός έπεσε δύο φορές στο ίδιο σπίτι (vid)

Η πρώτη καταστροφή συνέβη κατά την διάρκεια εργασιών για την καταπολέμηση τερμιτών. Η δεύτερη όταν επιχείρησαν να απομακρύνουν τον πρώτο γερανό.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Fort Lauderdale της Φλόριντα, όπου ένα σπίτι χτυπήθηκε από γερανό δύο φορές μέσα σε λίγη ώρα. Η πρώτη φορά ήταν όταν το όχημα που εκτελούσε εργασίες κατέρρευσε πάνω στην στέγη, ενώ η δεύτερη, όταν ένας άλλος γερανός επιχείρησε να απομακρύνει τον πρώτο.

Το αρχικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί, όταν συνεργείο απεντομώσεων προσπάθησε να τοποθετήσει μια ειδική σκηνή πάνω από το σπίτι, προκειμένου να γίνει καταπολέμηση τερμιτών και κατά την διάρκεια των εργασιών, τα στηρίγματα του γερανού υποχώρησαν και ο βραχίονάς του έπεσε πάνω στην στέγη της κατοικίας.

Το δεύτερο ατύχημα ήταν ακόμη πιο απρόοπτο

Όταν έφτασε η ώρα να απομακρυνθεί ο γερανός, ένα δεύτερο όχημα ανέλαβε την επιχείρηση, όμως ούτε αυτή εξελίχθηκε σύμφωνα με το σχέδιο. Πιθανότατα επειδή το φορτίο ήταν υπερβολικά βαρύ, ο βραχίονας του δεύτερου γερανού λύγισε, και λίγο αργότερα, κατέληξε και αυτός πάνω στην ίδια στέγη, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τις ζημιές.

So yeah they dropped a crane on a house in Fort Lauderdale, twice, trying to put a termite tent on... pic.twitter.com/nNnZ2epJNL September 25, 2026

Από τα δύο περιστατικά δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς οι ένοικοι δεν βρίσκονταν στο σπίτι, ενώ κανένας από τους εργαζομένους που συμμετείχαν στις εργασίες δεν τραυματίστηκε. Ένας γείτονας ανέφερε ότι λυπάται πολύ για αυτούς διότι περίμεναν πως και πως να μετακομίσουν στο σπίτι και τελικά βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια τέτοια κατάσταση.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα φτάσει τρίτος γερανός για να απομακρύνει τα δύο οχήματα, αφού μόνο τότε θα μπορέσουν οι αρμόδιες αρχές να εκτιμήσουν με ακρίβεια το μέγεθος των ζημιών στην κατοικία.

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