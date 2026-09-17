Τραγωδία στην Κοζάνη: Νεκρή 16χρονη μαθήτρια που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σχολείο

Το περιστατικό σημειώθηκε στο 1ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η μαθήτρια βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση να ερευνούνται.

Τραγωδία σημειώθηκε στην Κοζάνη, όπου μια 16χρονη μαθήτρια του 1ου Γενικού Λυκείου έχασε τη ζωή της, αφού νωρίτερα είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε περίπου στις 14:00 για το περιστατικό και στο σχολείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η μαθήτρια μεταφέρθηκε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου οι γιατροί επιχείρησαν να την επαναφέρουν στην ζωή.

Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, η 16χρονη μαθήτρια δεν τα κατάφερε και επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της.

Έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η μαθήτρια βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

Οι πρώτες πληροφορίες που είχαν μεταδοθεί νωρίτερα ανέφεραν ότι εξεταζόταν το ενδεχόμενο αυτοτραυματισμού, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.. Οι Αρχές εξετάζουν τα δεδομένα της υπόθεσης και συλλέγουν πληροφορίες για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στη σχολική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία της Κοζάνης.

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