Οι ψυχολόγοι προειδοποιούν: Αυτά είναι τα σημάδια ότι δουλεύεις με ένα τοξικό αφεντικό

Το άγχος είναι φυσιολογικό στη δουλειά, όμως ορισμένες έντονες σωματικές και συναισθηματικές αντιδράσεις μπορεί να δείχνουν ότι η κατάσταση σε επιβαρύνει.

Οι διαφωνίες και οι εντάσεις στον χώρο εργασίας είναι ένα αρκετά συνηθισμένο φαινόμενο και το γεγονός ότι κάποιος δεν τα πηγαίνει καλά με το αφεντικό του, δεν σημαίνει ότι βρίσκεται σε ένα τοξικό περιβάλλον. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ψυχοθεραπευτές, υπάρχουν μερικές συμπεριφορές που καλό είναι να λειτουργούν ως ένα «καμπανάκι».

Η ψυχοθεραπεύτρια Kathleen Saxton μοιράστηκε τα βασικά σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι εργάζεστε για ένα τοξικό αφεντικό και ορισμένα από αυτά ίσως δεν είναι τόσο προφανή.

Έπαινοι και απόσταση

Όπως εξηγεί, ένα από τα πρώτα σημάδια, είναι η υπερβολική γοητεία από μεριάς του αφεντικού, δηλαδή αν ένας προϊστάμενος σας γεμίζει από την αρχή τις δουλειάς με επαίνους και εγκωμιαστικά σχόλια, πρόκειται για μια συμπεριφορά που μπορεί να αλλάξει.

Η Saxton εξηγεί ότι μετά την αρχική περίοδο γοητείας μπορεί να εμφανιστεί ένα μοτίβο όπου το αφεντικό εναλλάσσεται απρόβλεπτα μεταξύ ζεστασιάς και απόστασης, αφήνοντας τον εργαζόμενο να μην ξέρει ποτέ πού ακριβώς βρίσκεται. Παράλληλα, υπάρχουν ορισμένες φράσεις θα πρέπει να σας βάλουν σε σκέψεις. Φράσεις όπως «είσαι πολύ συναισθηματικός/η», «είσαι πολύ ευαίσθητος/η», «αν νοιαζόσουν για αυτή τη δουλειά, θα το κατάφερνες» ή «είσαι τυχερός/η που βρίσκεσαι εδώ», η ψυχοθεραπεύτρια θεωρεί ότι πρόκειται για σημαντικά προειδοποιητικά σημάδια.

Σημαντικό είναι επίσης να παρατηρείτε πώς νιώθετε όταν βρίσκεστε κοντά στον προϊστάμενό σας. Το άγχος πριν από μια σημαντική συνάντηση ή παρουσίαση είναι φυσιολογικό, όμως έντονα συμπτώματα, όπως κόμπος στο στομάχι, ταχυπαλμίες ή ακόμη και αίσθημα αποσύνδεσης, μπορεί να δείχνουν ότι το εργασιακό περιβάλλον σας επηρεάζει σημαντικά.

Όταν η δουλειά επηρεάζει την καθημερινότητά σας

Η Saxton επισημαίνει ότι μια δύσκολη σχέση με έναν προϊστάμενο μπορεί να επηρεάσει τόσο την ψυχική όσο και τη σωματική ευεξία, αναφέρει μάλιστα την περίπτωση μιας γυναίκας που αντιμετώπισε χρόνια αϋπνία, ευερεθιστότητα, πονοκεφάλους τάσης και απώλεια όρεξης.

Αν αισθάνεστε ότι βρίσκεστε σε παρόμοια κατάσταση, προτείνει να μιλήσετε με φίλους και οικογένεια για όσα βιώνετε. Σε περιπτώσεις όπου η κατάσταση έχει αφήσει μεγαλύτερο αποτύπωμα, μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη η υποστήριξη ενός επαγγελματία ψυχικής υγείας.

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