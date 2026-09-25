Κρυονέρι: Άγρια επίθεση λύκου σε κάτοικο - «Πάλευα για τη ζωή μου 8 λεπτά»

Ο λύκος είχε εμφανιστεί ξανά στην περιοχή και πριν ενάμιση χρόνο είχε δαγκώσει ελαφρά έναν γείτονα.

Επίθεση από λύκο καταγγέλλει ότι δέχθηκε κάτοικος του Κρυονερίου, σε σημείο κοντά στο χωριό και στην είσοδο δασικής έκτασης, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Ο Θανάσης Λινάρδος, κάτοικος της περιοχής, περιγράφει στο Newsbomb.gr τις στιγμές αγωνίας που, όπως καταγγέλλει, έζησε το βράδυ της Παρασκευής, περίπου στις 20:00. Όπως αναφέρει, βρισκόταν στο βουνό όταν αντιλήφθηκε ξαφνικά την παρουσία του ζώου πίσω του.

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