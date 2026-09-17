Έκανε χημειοθεραπεία για 11 χρόνια χωρίς να έχει καρκίνο: Η διάγνωση που άλλαξε τη ζωή της

Η Βρετανίδα διαγνώστηκε στα 21 της με όγκο στον εγκέφαλο και σήμερα συμμετέχει σε αγωγή κατά νοσοκομειακού οργανισμού.

Στα 21 της χρόνια, η Μπέκι Τζόουνς άκουσε ότι είχε επιθετικό όγκο στον εγκέφαλο και ότι χωρίς θεραπεία θα πέθαινε. Ακολούθησαν 11 χρόνια χημειοθεραπείας, με ναυτίες, πόνους και μια καθημερινότητα που άλλαξε δραματικά. Το 2025, όμως, μια νέα αξιολόγηση από ειδικούς έφερε μια ανατροπή που δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί: σύμφωνα με τα ευρήματα, δεν είχε καρκίνο, αλλά μια φλεγμονώδη πάθηση.

Η υπόθεση της 34χρονης σήμερα Βρετανίδας βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας ευρύτερης καταγγελίας για παρατεταμένες και, όπως υποστηρίζουν οι ασθενείς, αχρείαστες αντικαρκινικές θεραπείες σε νοσοκομείο της Αγγλίας. Η Μπέκι είναι μία από τους περισσότερους από 40 ανθρώπους που έχουν κινηθεί νομικά κατά του νοσοκομειακού οργανισμού University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust.

Έντεκα χρόνια θεραπείας

Όλα ξεκίνησαν το 2012, όταν η Μπέκι υπέφερε από έντονες ημικρανίες και αναζήτησε ιατρική βοήθεια. Τότε εργαζόταν στο γήπεδο της Κόβεντρι, όπου γνώρισε και τον σύντροφό της, Πιτ. Ήταν μόλις 21 ετών, είχε μόλις αρχίσει να χτίζει τη ζωή της και ονειρευόταν να ακολουθήσει καριέρα στον χώρο της ασφάλειας.

Η διάγνωση που ακολούθησε, όπως περιγράφεται στην υπόθεση, ήταν γλοιοβλάστωμα βαθμού 4, μία από τις πιο επιθετικές μορφές καρκίνου του εγκεφάλου. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, Φιόνα Τίνσλεϊ, η διάγνωση έγινε πριν ακόμη είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα της βιοψίας. Η Μπέκι υποστηρίζει ότι ο γιατρός της, Ίαν Μπράουν, της έλεγε επανειλημμένα πως χωρίς χημειοθεραπεία θα πέθαινε. Της χορηγήθηκε τεμοζολομίδη, ένα αντικαρκινικό φάρμακο, και όπως αναφέρει η ίδια, είχε ενημερωθεί ότι θα έπρεπε να το παίρνει για το υπόλοιπο της ζωής της.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι συνήθεις οδηγίες για το συγκεκριμένο φάρμακο προβλέπουν έξι κύκλους θεραπείας σε διάστημα περίπου έξι μηνών. Στην περίπτωση της Μπέκι, η θεραπεία συνεχίστηκε για έντεκα χρόνια. Όλο αυτό το διάστημα, η ίδια λέει ότι υπήρχαν απεικονιστικές εξετάσεις στις οποίες δεν φαινόταν όγκος. Όταν εξέφραζε τις ανησυχίες της, υποστηρίζει ότι λάμβανε την απάντηση πως ο όγκος δεν ήταν ορατός με γυμνό μάτι.

Οι παρενέργειες, όπως τις περιγράφει, επηρέασαν σχεδόν κάθε πλευρά της ζωής της. Συνεχής ναυτία, πόνοι στο στομάχι, πληγές στο στόμα και εξάντληση έγιναν μέρος της καθημερινότητάς της. Ο φόβος των λοιμώξεων την έκανε να αποφεύγει κοινωνικές εκδηλώσεις και οικογενειακές συγκεντρώσεις, ενώ περιορίστηκε και η δυνατότητά της να οδηγεί. Η ίδια είχε ενημερωθεί επίσης ότι πιθανότατα δεν θα μπορούσε να μείνει έγκυος. Ωστόσο, αργότερα απέκτησε δύο παιδιά, γεγονός που, όπως θυμάται, ο γιατρός της είχε χαρακτηρίσει «θαύμα».

Το 2024 ενημερώθηκε τηλεφωνικά ότι η χημειοθεραπεία θα σταματούσε. Η ίδια αναφέρει ότι δεν της δόθηκε τότε σαφής εξήγηση και ότι έμαθε πως ο γιατρός της είχε συνταξιοδοτηθεί.

Η καθοριστική εξέλιξη ήρθε τον Μάιο του 2025. Μετά από ανεξάρτητη αξιολόγηση νευροχειρουργών και ακτινολόγων, την οποία ζήτησαν οι δικηγόροι της, ενημερώθηκε ότι δεν είχε ποτέ καρκίνο στον εγκέφαλο. Η πάθηση που εντοπίστηκε ήταν η ογκόμορφη απομυελίνωση, μια φλεγμονώδης κατάσταση που αντιμετωπίζεται συνήθως από νευρολόγους με υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών.

Η Μπέκι περιέγραψε τη στιγμή της ενημέρωσης ως συγκλονιστική. Όπως είπε, όταν έμαθαν τα αποτελέσματα, όλοι έκλαψαν. Για εκείνη, η ανατροπή δεν αναιρούσε όσα είχε ήδη περάσει: ένιωθε ότι είχε χάσει μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής της σε μια θεραπεία που, σύμφωνα με τη νέα αξιολόγηση, δεν χρειαζόταν.

Η δική της υπόθεση δεν είναι η μόνη. Περισσότεροι από 40 ασθενείς έχουν προσφύγει κατά του νοσοκομειακού οργανισμού, καταγγέλλοντας παρατεταμένη ή αχρείαστη θεραπεία. Σε προκαταρκτικά ευρήματα έρευνας του Royal College of Physicians, 15 από τις 20 περιπτώσεις που εξετάστηκαν χαρακτηρίστηκαν γενικά μη ικανοποιητικές. Η έρευνα αναφέρθηκε επίσης σε περιορισμένες ενδείξεις ότι οι κίνδυνοι της αγωγής είχαν κατανοηθεί και καταγραφεί επαρκώς.

Ο νοσοκομειακός οργανισμός δήλωσε ότι δεν σχολιάζει μεμονωμένες υποθέσεις, αλλά ανέφερε πως έχει ενισχύσει την εποπτεία της συνταγογράφησης και χρήσης του φαρμάκου και ότι οι ασθενείς που επηρεάστηκαν έχουν αξιολογηθεί από έμπειρους γιατρούς.

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