Γιος πρωθυπουργού, πατέρας πρωθυπουργού, συνεργάτης των Ναζί: Η σκοτεινή διαδρομή του Ιωάννη Ράλλη

Ο Ιωάννης Ράλλης ήταν ένα...καμάρι του έθνους, απόγονος μιας θρυλικής δυναστείας που κατάντησε συνεργάτης των Ναζί και δωσίλογος.

Στην ελληνική ιστορία, υπάρχουν αρκετά ονόματα που ξεσηκώνουν αισθήματα υπερηφάνειας. Υπάρχουν αντιστοίχως και ονόματα που προκαλούν μια αίσθηση ντροπής. Ο Ιωάννης Ράλλης ήταν ο απόγονος μιας πολιτικής οικογένειας με σημαντική προσφορά στη δημόσια σφαίρα. Μέχρι που αποφάσισε να γίνει συνεργάτης των Ναζί στην Ελλάδα της Κατοχής.

Η οικογένεια των Ράλληδων καταγόταν από το Φανάρι της Κωνσταντινούπολης. Όταν ξέσπασε η επανάσταση του 1821, ο Αλέξανδρος Ράλλης απαγχονίστηκε από τους Τούρκους. Ο γιος του, Δημήτριος Ράλλης, γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε Νομική και στη συνέχεια μπήκε στην πολιτική υποστηρίζοντας τον Χαρίλαο Τρικούπη. Έγινε πέντε φορές πρωθυπουργός. Σε μια από τις κυβερνήσεις του, διόρισε τον γιο του υπουργό.

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