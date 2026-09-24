JonBenét Ramsey: Νέα θεωρία για τη δολοφονία του 6χρονου κοριτσιού που συγκλόνισε τις ΗΠΑ πριν από σχεδόν 30 χρόνια

Mια διαφορετική εκδοχή για την υπόθεση της JonBenét Ramsey επαναφέρουν στο προσκήνιο τη θεωρία του πρώην ντετέκτιβ Steve Thomas.

Η υπόθεση της JonBenét Ramsey παραμένει μία από τις πιο γνωστές ανεξιχνίαστες δολοφονίες στις ΗΠΑ, σχεδόν 30 χρόνια μετά τον θάνατο του 6χρονου κοριτσιού στο σπίτι της οικογένειάς του στο Boulder του Κολοράντο.

Ο πρώην ντετέκτιβ της αστυνομίας του Boulder, Steve Thomas, ο οποίος συμμετείχε επί χρόνια στην έρευνα, επαναφέρει τη δική του εκδοχή για την υπόθεση μέσα από το νέο βιβλίο JonBenet: Inside the Ramsey Murder Investigation. Σύμφωνα με τη θεωρία που έχει διατυπώσει ο Thomas, η μητέρα της JonBenét, Patsy Ramsey, ευθύνεται για τον θάνατό της, ενώ ο πατέρας της, John Ramsey, φέρεται να επέλεξε στη συνέχεια να προστατεύσει τη σύζυγό του. Η εκδοχή αυτή αποτελεί θεωρία του πρώην αστυνομικού και όχι δικαστικά διαπιστωμένο γεγονός.

Το χτύπημα στο κεφάλι και το σημείωμα για τα λύτρα

Όπως υποστηρίζει ο Thomas, όλα ξεκίνησαν έπειτα από έναν καβγά της Patsy με την κόρη της σχετικά με την ενούρηση στο κρεβάτι. Ο πρώην ντετέκτιβ θεωρεί ότι η Patsy χτύπησε σοβαρά τη JonBenét στο κεφάλι, προκαλώντας της κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τη συγκεκριμένη θεωρία, έγραψε το περίφημο σημείωμα για τα λύτρα, προκειμένου να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η μικρή είχε πέσει θύμα απαγωγής. Το σημείωμα, που βρέθηκε μέσα στο σπίτι, αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της έρευνας. Ο Thomas υποστηρίζει ακόμη ότι η Patsy κατάλαβε αργότερα πως η JonBenét ήταν ακόμη ζωντανή και χρησιμοποίησε ένα αυτοσχέδιο εργαλείο από κορδόνι και τμήμα από ένα πινέλο για να τη στραγγαλίσει.

Η θεωρία του πρώην ντετέκτιβ έχει προκαλέσει αντιδράσεις εδώ και χρόνια. Ο δικηγόρος της οικογένειας Ramsey, L. Lin Wood, είχε χαρακτηρίσει τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς «fiction and utter nonsense», υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παράλληλα, άλλοι αξιωματούχοι που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν καταλήξει σε διαφορετικά συμπεράσματα. Μεταξύ αυτών ήταν ο ντετέκτιβ Lou Smit, ο οποίος είχε υποστηρίξει το ενδεχόμενο η JonBenét να δολοφονήθηκε από εισβολέα. Οι John και Patsy Ramsey είχαν επίσης αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή και στο βιβλίο τους Death of Innocence υποστήριξαν ότι η κόρη τους δολοφονήθηκε από άγνωστο δράστη.

Η υπόθεση που παραμένει άλυτη

Η JonBenét βρέθηκε νεκρή στο υπόγειο του οικογενειακού σπιτιού στις 26 Δεκεμβρίου 1996 και ήταν μόλις έξι ετών. Η υπόθεση ερευνήθηκε για χρόνια, ενώ ένα σώμα ενόρκων συνεδρίασε για περίπου 13 μήνες, χωρίς τελικά να υπάρξει ποινική δίωξη που να οδηγήσει σε δίκη.

Ο τότε εισαγγελέας του Boulder, Alex Hunter, είχε επικρίνει τον Thomas για τη δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με την έρευνα. Μέχρι σήμερα, η δολοφονία της JonBenét Ramsey παραμένει επισήμως ανεξιχνίαστη. Η θεωρία του Steve Thomas αποτελεί μία από τις πολλές εκδοχές που έχουν διατυπωθεί για το τι συνέβη εκείνο το βράδυ, χωρίς να έχει αποδειχθεί δικαστικά ότι η Patsy Ramsey σκότωσε την κόρη της.

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