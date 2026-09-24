5 πράγματα που στα ‘80s θεωρούνταν απολύτως φυσιολογικά, σήμερα φαίνονται περίεργα

Σε μια εποχή γεμάτη αβεβαιότητα, αν κάτι μπορούμε να πούμε με σιγουριά, είναι πως δεν έχει καμία ομοιότητα με τα ‘80s και τα ‘90s που εμείς μεγαλώσαμε.

Οι άνθρωποι έχουμε την τάση να εγκλωβιζόμαστε στην καθημερινότητά μας και να επικεντρωνόμαστε σε όσα συμβαίνουν στη ζωή μας ή πρόκειται να συμβούν μελλοντικά. Προσπαθώντας να προλάβουμε ακόμα ένα deadline στη δουλειά, να πάρουμε μια προσωπική απόφαση ή να τακτοποιήσουμε τις σχολικές υποχρεώσεις των παιδιών, χάνουμε, πολλές φορές, τη μεγάλη εικόνα. Και θα σου εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Οι ρυθμοί της κάθε ημέρας είναι τόσο έντονοι, που δεν μας επιτρέπουν να έχουμε λίγο χρόνο για τον εαυτό μας, να σκεφτούμε πώς ζούμε ή πώς θα θέλαμε να ζούμε, τι έχουμε ανάγκη ή τι πρέπει να αλλάξουμε για να είμαστε χαρούμενοι.

Και μπορεί η πραγματικότητα των περισσότερων στην κοινωνία του 2026 να περιγράφεται στις παραπάνω γραμμές, ωστόσο πριν δύο ή τρεις δεκαετίες τα δεδομένα ήταν πολύ διαφορετικά. Οι άνθρωποι ζούσαν πολύ πιο απλά - ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται σε εμάς σήμερα - και σίγουρα οι διαπροσωπικές σχέσεις δεν περνούσαν κρίση. Έβλεπες τους φίλους σου καθημερινά, χωρίς να χρειαζόταν να τσεκάρεις την ατζέντα σου για τα ελεύθερα απογεύματα, τα παιδιά έπαιζαν στις πλατείες και στους δρόμους, ενώ η επιθυμία να σκρολάρεις στα social media ήταν άγνωστη.

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