Τα παπούτσια γίνονται...«μισά» - Η νέα τάση που αφήνει τα πόδια γυμνά έγινε viral
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Από τις διάφανες λωρίδες μέχρι τα παπούτσια που μοιάζουν περισσότερο με κάλτσες, η μόδα αφήνει το πόδι σε πρώτο πλάνο
Μια νέα τάση κάνει την εμφάνισή της στις πασαρέλες, με τα παπούτσια να γίνονται πιο λιτά από ποτέ. Αντί για όγκο, έντονα στοιχεία και περίπλοκες κατασκευές, οι σχεδιαστές επιλέγουν σχέδια που αφήνουν μεγάλο μέρος του ποδιού ακάλυπτο, δημιουργώντας την αίσθηση ενός σχεδόν «γυμνού» παπουτσιού.
Στις πασαρέλες της Νέας Υόρκης για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, το πόδι βρέθηκε στο επίκεντρο. Σανδάλια με ελάχιστες λωρίδες, παπούτσια που μοιάζουν να συγκρατούνται μετά βίας στο πόδι και σχέδια που θυμίζουν περισσότερο λεπτή κάλτσα παρά υπόδημα έκαναν την εμφάνισή τους, δημιουργώντας μια από τις πιο ιδιαίτερες τάσεις της νέας σεζόν.
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