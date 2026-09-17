«Μπορεί να δω την κόρη μου να αποφοιτά»: Νέο φάρμακο για γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο του μαστού εγκρίθηκε μετά από δύο χρόνια

Ασθενείς και οργανώσεις χαιρέτισαν την απόφαση, έπειτα από περισσότερα από δύο χρόνια εκστρατείας για την πρόσβαση στο φάρμακο.

Ασθενείς με καρκίνο του μαστού δήλωσαν «ενθουσιασμένες» μετά την απόφαση του βρετανικού οργανισμού υγείας να εγκρίνει τη χρήση του φαρμάκου Enhertu στο NHS στην Αγγλία. Η απόφαση έρχεται μετά την προηγούμενη απόρριψη της θεραπείας το 2024, όταν είχε κριθεί ότι δεν ήταν οικονομικά αποδοτική. Πλέον, έπειτα από συμφωνία για την τιμή του φαρμάκου, περίπου 1.000 γυναίκες με προχωρημένο HER2-low καρκίνο του μαστού θα μπορούν να λάβουν τη θεραπεία.

Το Enhertu είναι η πρώτη εγκεκριμένη στοχευμένη θεραπεία για ασθενείς με HER2-low καρκίνο του μαστού που δεν μπορεί να αφαιρεθεί χειρουργικά ή έχει εξαπλωθεί σε άλλα σημεία του σώματος.

«Είμαι μαμά για περισσότερο»

Η 51χρονη Paula Van Santen, η οποία διαγνώστηκε με μεταστατικό καρκίνο του μαστού το 2022, δήλωσε ότι η απόφαση της έδωσε «μια νέα αίσθηση ελπίδας».

«Σήμερα είναι μια μέρα που ποτέ δεν πίστευα ότι θα δω», ανέφερε, τονίζοντας πως η πρόσβαση στη θεραπεία της δίνει την πιθανότητα να δει την κόρη της να αποφοιτά από το πανεπιστήμιο, να γίνει για πρώτη φορά γιαγιά και, κυρίως, να παραμείνει μητέρα των παιδιών της για περισσότερο.

Η 48χρονη Kathryn Hulland, που διαγνώστηκε επίσης με μεταστατικό καρκίνο το 2022, δήλωσε ότι η απόφαση μπορεί να της χαρίσει περισσότερο χρόνο με την εννιάχρονη κόρη της. «Κάθε επιπλέον μήνας είναι σημαντικός. Είναι άλλη μια ευκαιρία να περάσω περισσότερο χρόνο με την κόρη μου, να δημιουργήσουμε αναμνήσεις μαζί και να τη δω να μεγαλώνει», είπε.

Η θεραπεία και η καθυστέρηση

Κλινικές δοκιμές έχουν δείξει ότι γυναίκες με καρκίνο του μαστού που έλαβαν Enhertu έζησαν κατά μέσο όρο περίπου δύο χρόνια, έναντι 17,5 μηνών για όσες υποβλήθηκαν σε χημειοθεραπεία.

Η φιλανθρωπική οργάνωση Breast Cancer Now χαρακτήρισε την απόφαση «ιστορική», επισημαίνοντας ότι χρειάστηκαν περισσότερα από δύο χρόνια εκστρατείας για να καταστεί διαθέσιμο το φάρμακο στο NHS της Αγγλίας. Η Claire Rowney, διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης, τόνισε ωστόσο ότι από το 2024, όταν η θεραπεία είχε απορριφθεί, χιλιάδες άνθρωποι δεν είχαν πρόσβαση σε αυτή και «πολλοί πέθαναν» στο μεταξύ.

Το Enhertu, γνωστό και ως trastuzumab deruxtecan, παρασκευάζεται από τις εταιρείες Daiichi Sankyo και AstraZeneca. Η θεραπεία είναι ήδη διαθέσιμη σε ασθενείς στη Σκωτία εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια. Ο βρετανικός οργανισμός υγείας ανέφερε ότι η νέα εμπορική συμφωνία, σε συνδυασμό με αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας και της ποιότητας ζωής, κατέστησε δυνατή την παροχή του φαρμάκου μέσω του NHS.

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