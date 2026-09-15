Ο Μπένι Μπλάνκο «κέρδισε» τη Σελίνα Γκόμεζ, κάνοντας κάτι αυτονόητο

Ο Μπένι Μπλάνκο αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του πώς κατάφερε να εντυπωσιάσει τη Σελίνα Γκόμεζ στα πρώτα ραντεβού, κάνοντάς τη το κορίτσι του.

Ο Μπένι Μπλάνκο και η Σελίνα Γκόμεζ αποτελούν ένα από τα πιο φρέσκα και αγαπημένα ζευγάρια της διεθνούς showbiz. Από τον Σεπτέμβριο του 2025 οι δυο τους ανήκουν στο κλαμπ των παντρεμένων, ενώ συνολικά η κοινή πορεία τους μετρά περίπου τρία χρόνια, καθώς φημολογείται ότι ξεκίνησαν να βγαίνουν ραντεβού τον Ιούνιο του 2023. Αν και για καιρό προσπάθησαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τη δημοσιότητα, αυτή δεν άργησε να γίνει πρωτοσέλιδο.

Η τραγουδίστρια και ο παραγωγός ανήκουν στην κατηγορία των ζευγαριών που κρατούν γενικότερα χαμηλούς τόνους στην προσωπική ζωή τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποφεύγουν τις κοινές αναρτήσεις στα social media ή τις δημόσιες αναφορές στις συνεντεύξεις τους. Πρόσφατα, ο Μπένι Μπλάνκο βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Today και ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, για τη σχέση του με τη Σελίνα Γκόμεζ. Τότε, γύρισε τον χρόνο πίσω στην περίοδο που έβγαιναν τα πρώτα ραντεβού.

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