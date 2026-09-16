Η Χριστίνα Παππά αποκάλυψε πως την επανέφεραν με απινιδωτή στο ιατρείο που πέθανε ο Μαζωνάκης: «Τους είπα "σβήνω"»

Το δικό της, σοβαρό, περιστατικό από το περίφημο ιατρείο του Κολωνακίου εξιστόρησε η Χριστίνα Παππά.

Η ηθοποιός Χριστίνα Παππά αποκάλυψε, μέσω βίντεο στο TikTok, πως είχε επισκεφθεί πριν από 15 χρόνια το ιατρείο στο Κολωνάκι όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Τους "έμεινα" στο ιατρείο, τους είπα "σβήνω"»

«Λίγο πολύ πιστεύω ότι όλοι μας εξακολουθούμε να είμαστε συγκλονισμένοι με τον άδικο χαμό αυτό του σπουδαίου καλλιτέχνη. Εγώ ακόμη δε μπορώ να το πιστέψω. Όλοι μας τον αγαπήσαμε με τον τρόπο μας. Πονέσαμε με τα τραγούδια του, κλάψαμε, γελάσαμε, ξενυχτήσαμε. Καλό παράδεισο σε αυτό το παιδί που τόσο μα τόσο άδικα έφυγε», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός για τον τραγουδιστή.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε το δικό της περιστατικό στην κλινική του Κολωνακίου: «Εγώ θέλω να πω ένα περιστατικό που συνέβη πριν πολλά χρόνια, πριν 15 χρόνια. Είχα επισκεφθεί και το γραφείο αυτού του γιατρού. Είχα πάει δυο επισκέψεις. Ήταν ένα πολύ σκοτεινό ιατρείο, που δεν είναι στον χαρακτήρα μου, δεν μου άρεσε».

Όπως εξήγησε, εκείνη την περίοδο, ένα πρόβλημα στο μάτι της, το οποίο επιδεινωνόταν από το καθημερινό μακιγιάζ που απαιτούσαν οι παραστάσεις. «Πριν από 15 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, δούλευα στο θέατρο και είχα βγάλει ένα κριθαράκι στο μάτι, το οποίο με το καθημερινό μακιγιάζ γινόταν πιο έντονο. Η μόνη μέρα που μπορούσα να πάω το κάνω ήταν τη Δευτέρα που είχα ρεπό. Ο γιατρός εκείνη τη μέρα ευτυχώς μπορούσε μόνο στην κλινική γιατί την ώρα που ήταν να φύγω, τους "έμεινα" μες στο ιατρείο, η πίεσή μου κατέβηκε στο 4. Θυμάμαι ότι τους είπα "σβήνω" και με επανέφεραν με απινιδωτή».

«Ίσως λοιπόν να έφυγε αυτός ο άνθρωπος για να μας υπενθυμίσει πόσα πολλά πράγματα πρέπει να προσέχουμε, πόσο πολύ πρέπει να ψάχνουμε και να είμαστε επιφυλακτικοί. Ο γιατρός εμένα τότε μου είπε ότι ευτυχώς πήγα στην κλινική διότι διαφορετικά θα με χάνανε», κατέληξε η Χριστίνα Παππά.

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