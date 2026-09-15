Δύο υδροστρόβιλοι μαζί στο Ιόνιο: Το εντυπωσιακό σκηνικό σε Μαθράκι και Οθωνούς (vid)

Δύο υδροστρόβιλοι σχηματίστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στο βόρειο Ιόνιο, με τον έναν πάνω από το Μαθράκι και τον δεύτερο ανοιχτά των Οθωνών.

Ένα εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο καταγράφηκε στο βόρειο Ιόνιο, καθώς δύο υδροστρόβιλοι εμφανίστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στην περιοχή των Διαποντίων Νήσων. Ο ένας σχηματίστηκε πάνω από το Μαθράκι, ενώ ο δεύτερος έγινε ορατός στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Οθωνών, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό στον ορίζοντα.

Οι δύο χαρακτηριστικές στήλες, που έμοιαζαν να συνδέουν τα σύννεφα με την επιφάνεια της θάλασσας, καταγράφηκαν από κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής. Το σχετικό βίντεο δημοσιεύτηκε στη σελίδα «Othoni island – Νήσος Οθωνοί» στο Facebook, καταγράφοντας το σπάνιο θέαμα.

Τι είναι ο υδροστρόβιλος

Ο υδροστρόβιλος είναι μια περιστρεφόμενη στήλη αέρα που σχηματίζεται πάνω από τη θάλασσα και συνδέεται με ένα νέφος. Οπτικά μοιάζει με ανεμοστρόβιλο και μπορεί να δημιουργηθεί όταν επικρατούν οι κατάλληλες συνθήκες αστάθειας στην ατμόσφαιρα, υψηλής υγρασίας και διαφορών θερμοκρασίας.

Η εμφάνιση δύο υδροστρόβιλων σχεδόν ταυτόχρονα στην ίδια ευρύτερη περιοχή δημιούργησε ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό θέαμα. Το φαινόμενο καταγράφηκε την ώρα που ο καιρός παρουσίαζε σημαντική μεταβολή, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της δυτικής Ελλάδας. Οι συγκεκριμένες συνθήκες απαιτούν αυξημένη προσοχή στη θάλασσα, καθώς οι καταιγίδες μπορεί να συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και απότομες μεταβολές του καιρού.

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