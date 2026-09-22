Μενίδι: Άνδρας εισέβαλε μεθυσμένος και γυμνός σε εκκλησία -Χτύπησε τον επίτροπο, λιποθύμησε γυναίκα!

Η επέμβαση των πολιτών και ο… καφές.

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε εκκλησία στο Μενίδι μετατρέποντας μια νεκρώσιμη ακολουθία σε σκηνικό απόλυτου χάους. Ένας 43χρονος άνδρας εισέβαλε γυμνός στον ναό την ώρα της τελετής, φωνάζοντας και κινούμενος απειλητικά προς το πλήθος.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα εκτός ελέγχου όταν ο 43χρονος κατευθύνθηκε προς τους παρευρισκόμενους και άρχισε να γρονθοκοπεί έναν 64χρονο επίτροπο, ο οποίος βοηθούσε εκείνη τη στιγμή στη διεξαγωγή της κηδείας.

Η αγριότητα του περιστατικού προκάλεσε έντονο σοκ και αναστάτωση στους συγγενείς και τους φίλους του εκλιπόντος, με αποτέλεσμα μία γυναίκα να χάσει τις αισθήσεις της, σύμφωνα με το thriassio.gr

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