Κακοκαιρία: Διακόπηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας από πτώση δέντρου
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Καταγράφονται τα πρώτα προβλήματα στην Αθήνα, λόγω της έντονης καταιγίδας που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες.
Καταγράφονται τα πρώτα προβλήματα από την καταιγίδα που πλήττει την Αττική εδώ και μερικές ώρες.
Μεταξύ άλλων, καταγράφεται η πτώση ενός δέντρου κοντά στη συμβολή της Χαριλάου Τρικούπη με τη Διδότου, στην περιοχή των Εξαρχείων.
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