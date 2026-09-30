«Ήθελα να τον δω ως άνθρωπο, όχι μόνο ως τον Τσάντλερ»: Η συγκινητική εξομολόγηση της αδελφής του Μάθιου Πέρι

Η ζωή του Μάθιου Πέρι πέρα από τα «Friends»: Το ντοκιμαντέρ που θέλει να μας δείξει ποιος πραγματικά ήταν.

O Μάθιου Πέρι ήταν ίσως από τους πιο αγαπητούς ηθοποιούς του Hollywood, όμως ο ίδιος δεν ήταν απλά ο Τσάντλερ από τα “Φιλαράκια” και αυτό προσπαθεί να μας δείξει το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix που έρχεται στην πλατφόρμα στις 27 Οκτωβρίου.

Στις 29 Σεπτεμβρίου δόθηκε στη δημοσιότητα το δίλεπτο τρέιλερ του «The One About Matthew Perry». Σε αυτό βλέπουμε τη σχέση του Μάθιου Πέρι με τη δημοσιότητα και τη στιγμή που συνειδητοποίησε πως η φήμη δεν ήταν τελικά αυτό που πραγματικά ήθελε από τη ζωή του.

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