Δημοσιογράφος στην Αλβανία κατηγορεί παρουσιάστρια ότι πλήρωσε για ξυλοδαρμό γυναίκας: Αρνείται κάθε εμπλοκή η σταρ

Ο δημοσιογράφος Έλτον Τοζάι επανήλθε με σοβαρούς ισχυρισμούς για τη Λουάνα Βιόλκα, ενώ άνθρωποι από το περιβάλλον της υποστηρίζουν ότι δεν έχει καμία σχέση.

Στο επίκεντρο μιας έντονης δημόσιας αντιπαράθεσης στην Αλβανία βρίσκεται η τηλεπαρουσιάστρια και επιχειρηματίας Λουάνα Βιόλτσα, μετά από σοβαρές καταγγελίες που διατύπωσε δημόσια ο δημοσιογράφος Έλτον Τοζάι, χωρίς ωστόσο να έχει αποδειχτεί δικαστικά οποιαδήποτε εμπλοκή της μέχρι στιγμής.

Συγκεκριμένα, ο Τοζάι, ο οποίος έχει βρεθεί στο παρελθόν σε δημόσια αντιπαράθεση με την Βιόλτσα, υποστήριξε ότι μια ιδιοκτήτρια ταξιδιωτικού γραφείου ξυλοκοπήθηκε από ομάδα αντρών με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί για δύο μέρες σε κώμα, και σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, το όμομα της παρουσιάστριας εμπλέκεται στην υπόθεση.

Η υπόθεση αφορά, μεταξύ άλλων, μια συμβολαιογραφική πράξη που φέρεται να είχε συναφθεί ανάμεσα στην ιδιοκτήτρια του ταξιδιωτικού γραφείου και την Κέισι Χότζα, την οποία ο Τοζάι παρουσίασε ως τότε συνεργάτιδα ή μάνατζερ της Βιόλτσα. Ο ίδιος έκανε λόγο για συνολικό ποσό 12.000 ευρώ, από το οποίο, όπως υποστήριξε, είχαν καταβληθεί 4.000 ευρώ.

Οι καταγγελίες και τα στοιχεία που επικαλείται ο δημοσιογράφος

Ο Έλτον Τοζάι υποστήριξε ακόμα ότι η γυναίκα είχε απευθυνθεί στις αρχές και πως στην καταγγελία της αναφερόταν το όνομα της Λουάνα Βιόλτσα. Κατά την διάρκεια των δημόσιων δηλώσεών του, παρουσίασε υλικό που όπως είπε περιλαμβάνει έγγραφα της καταγγελίας και φωτογραφίες της γυναίκας μετά την επίθεση με μερικά από τα τραύματά της, ωστόσο όλα τα παραπάνω πρόκειται για ισχυρισμούς του Τοζάι και όχι για επιβεβαιωμένα δικαστικά γεγονότα.

Ταυτόχρονα η Βιόλτσα αρνείται την οποιαδήποτε σχέση στο συμβάν, ενώ άνθρωποι του περιβάλλοντός της επιβεβαιώνουν σε αλβανικά μέσα ότι δεν έχει καμία εμπλοκή. Η υπόθεση όμως, έρχεται να προστεθεί στη μακρά δημόσια κόντρα ανάμεσα στον Τοζάι και τη Βιόλτσα. Ο ίδιος έχει κάνει κατά καιρούς δηλώσεις για την προσωπική και επαγγελματική ζωή της παρουσιάστριας, ενώ εκείνη έχει κινηθεί νομικά εναντίον του, χαρακτηρίζοντας προηγούμενες δηλώσεις του ψευδείς και προσβλητικές.

Οι καταγγελίες του Τοζάι για απειλές

Παράλληλα, ο Τοζάι έχει υποστηρίξει ότι δέχθηκε απειλητικά τηλεφωνήματα και ότι τον Δεκέμβριο του 2025 δέχθηκε επίθεση στον δρόμο Τιράνων–Δυρραχίου. Η οικογένειά του είχε κάνει τότε λόγο για σοβαρή κατάσταση της υγείας του, o ίδιος όμως έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να ανακαλέσει όσα έχει καταγγείλει δημόσια, ενώ από την πλευρά της, η Λουάνα Βιόλτσα απορρίπτει τις αναφορές που τη συνδέουν με την υπόθεση.

Η υπόθεση παραμένει αντικείμενο δημόσιας αντιπαράθεσης στην Αλβανία, με τις καταγγελίες και τις διαψεύσεις των εμπλεκόμενων πλευρών να βρίσκονται στο επίκεντρο.

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