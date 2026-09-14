Έφαγε κοτόπουλο σε παμπ και οι γιατροί του έδωσαν λίγες ώρες ζωής: Έπαθε ανακοπή και μπήκε σε τεχνητό κώμα

Ένα γεύμα με κοτόπουλο σε παμπ κατέληξε σε σηψαιμία, ανακοπή και πολυοργανική ανεπάρκεια για έναν 64χρονο Βρετανό.

Ένα γεύμα σε παμπ που έμοιαζε απολύτως συνηθισμένο μετατράπηκε μέσα σε λίγες ώρες σε μάχη για τη ζωή του. Ο 64χρονος Udhyam Amin από το Kingswood του Surrey στη Βρετανία πήγε για φαγητό και έφαγε ψητό κοτόπουλο, χωρίς να μπορεί να φανταστεί ότι λίγο αργότερα οι γιατροί θα έδιναν στην οικογένειά του ελάχιστες πιθανότητες να τον κρατήσουν στη ζωή.

Αρχικά πίστεψε ότι είχε πάθει τροφική δηλητηρίαση. Όταν όμως οι πόνοι στην κοιλιά έγιναν έντονοι, πήγε στα επείγοντα του St Helier Hospital στο νότιο Λονδίνο. Εκεί η κατάστασή του επιδεινώθηκε με δραματική ταχύτητα. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε προσβληθεί από το βακτήριο Campylobacter, μια συχνή αιτία τροφικής δηλητηρίασης, όμως η λοίμωξη είχε εξελιχθεί σε κάτι πολύ σοβαρότερο.

Από την τροφική δηλητηρίαση

Ο Amin μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε αίθουσα ανάνηψης, καθώς το pH του αίματός του είχε πέσει σε επικίνδυνα επίπεδα. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, εκείνη τη στιγμή παρέμενε ακόμη σε επαφή με το περιβάλλον, μιλούσε στην οικογένειά του και παραπονιόταν για τους έντονους πόνους στην κοιλιά.

Σύντομα, όμως, υπέστη καρδιακή ανακοπή και χρειάστηκε να διασωληνωθεί και να μεταφερθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Εκεί οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένειά του ότι είχε αναπτύξει σηψαιμία και πολυοργανική ανεπάρκεια και ότι μπορεί να είχε στη διάθεσή του μόλις λίγες ώρες.

«Μας είπαν ότι είχε πάθει σηψαιμία και πολυοργανική ανεπάρκεια. Τα περισσότερα ζωτικά του όργανα είχαν σταματήσει να λειτουργούν», δήλωσε η κόρη του, Parisha Bains, η οποία είναι χειρουργός στο ίδιο νοσοκομειακό ίδρυμα.

Για την οικογένεια, εκείνες οι ώρες ήταν εφιαλτικές. Η ίδια περιέγραψε την κατάσταση ως μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους, καθώς κανείς δεν γνώριζε αν ο 64χρονος θα κατάφερνε να περάσει τη νύχτα.

Η μάχη στην Εντατική

Ο Amin παρέμεινε σε τεχνητό κώμα για λίγο περισσότερο από δύο εβδομάδες. Οι γιατροί σταδιακά κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, ενώ τα νεφρά του άρχισαν ξανά να λειτουργούν και μειώθηκε σταδιακά η ανάγκη για φάρμακα που υποστήριζαν την αρτηριακή του πίεση.

Η ανάρρωση, ωστόσο, δεν ήταν εύκολη. Όταν ξύπνησε, χρειάστηκε να μάθει ξανά να περπατά και να μιλά καθαρά, καθώς η σηψαιμία είχε αφήσει το σώμα του εξαιρετικά εξασθενημένο.

Η οικογένειά του χαρακτηρίζει την επιβίωσή του «θαύμα» και αστειεύεται ότι είναι σαν «γάτα με εννέα ζωές». Μάλιστα, μία από τις πρώτες ερωτήσεις που έκανε όταν ξύπνησε ήταν ποια ημερομηνία ήταν, καθώς έπρεπε να υποβάλει τη φορολογική του δήλωση.

Σήμερα ο Amin βρίσκεται ξανά στο σπίτι του, έχει επιστρέψει στη δουλειά και προσπαθεί να αφήσει πίσω του την περιπέτεια που λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή.

Η οικογένεια, θέλοντας να ευχαριστήσει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που τον φρόντισαν, ξεκίνησε έρανο για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του St Helier Hospital. Η καμπάνια έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 37.000 λίρες, με τα χρήματα να προορίζονται για εξοπλισμό, εγκαταστάσεις και πόρους που θα βοηθήσουν μελλοντικούς ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Η ιστορία του Amin δημοσιοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σήψης, με στόχο να αναδειχθούν οι κίνδυνοι μιας λοίμωξης που μπορεί αρχικά να μοιάζει με μια συνηθισμένη τροφική δηλητηρίαση, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εξελιχθεί σε απειλητική για τη ζωή κατάσταση.

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