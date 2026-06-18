«Σφάχτηκαν» στον αέρα της εκπομπής: «Έχεις γύφτικη ομορφιά» είπε ο Παϊτέρης - «Από γύφτο δεν περίμενα κάτι καλύτερο», απάντησε η Λατινοπούλου

Μια αναφορά στους Ρομά ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει μια εκρηκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην Αφροδίτη Λατινοπούλου και τον Βασίλη Παϊτέρη στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής.

Η συζήτηση ξεκίνησε για τις ψήφους των Ρομά και κατέληξε σε μια από τις πιο εκρηκτικές τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις των τελευταίων ημερών. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο Βασίλης Παϊτέρης αντάλλαξαν βαριές εκφράσεις στον αέρα της εκπομπής του Πέτρου Κουσουλού, με την ένταση να ξεφεύγει γρήγορα από το αρχικό θέμα και να μετατρέπεται σε προσωπική σύγκρουση.

Όλα άρχισαν όταν η πρόεδρος της Φωνής Λογικής αναφέρθηκε σε φαινόμενα εξαγοράς ψήφων στην κοινότητα των Ρομά, χρησιμοποιώντας τον όρο «γύφτοι». Η επιλογή της συγκεκριμένης λέξης προκάλεσε την άμεση αντίδραση του γνωστού τραγουδιστή, ο οποίος βρισκόταν επίσης στο πάνελ.

Η στιγμή που άναψε το φιτίλι

«Δυστυχώς υπάρχουν πολιτικοί που πλησιάζουν γύφτους για να εκλεγούν», είπε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, προκαλώντας την έντονη παρέμβαση του Βασίλη Παϊτέρη.

Ο τραγουδιστής αμφισβήτησε ευθέως τη χρήση του όρου, επιχειρώντας να εξηγήσει τη δική του προσέγγιση για την ταυτότητα των Ρομά και δηλώνοντας ότι αισθάνθηκε προσβεβλημένος από τον χαρακτηρισμό.

Η αντιπαράθεση, ωστόσο, δεν έμεινε εκεί. Πολύ γρήγορα πέρασε από το πολιτικό επίπεδο στο προσωπικό, με τον Παϊτέρη να απευθύνεται στην πρόεδρο της Φωνής Λογικής λέγοντας πως «αν τη δείτε καλά θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά», ενώ συνέχισε με αναφορές στη μητέρα της, πυροδοτώντας ακόμη μεγαλύτερη ένταση στο πλατό.

Οι προσωπικές αιχμές και η έκρηξη

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου αντέδρασε άμεσα, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη την προσωπική επίθεση και υποστηρίζοντας ότι ο συνομιλητής της εκτίθεται μόνος του με τέτοιου είδους τοποθετήσεις.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν απάντησε με τη φράση «από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο», με αποτέλεσμα η συζήτηση να εκτροχιαστεί οριστικά και να χαθεί κάθε δυνατότητα επιστροφής στο αρχικό θέμα.

Παρά τις προσπάθειες του Πέτρου Κουσουλού να κατευνάσει τα πνεύματα, ο Βασίλης Παϊτέρης συνέχισε να επαναφέρει τις προσωπικές αιχμές, ενώ η πρόεδρος της Φωνής Λογικής επέμενε ότι δεν αποδέχεται οποιαδήποτε αναφορά στην οικογένεια ή στην καταγωγή της.

«Δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την οικογένειά μου και την καταγωγή μου. Αυτά είναι για μένα απαραβίαστα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τηλεοπτική σύγκρουση ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξει αποκλιμάκωση, αφήνοντας πίσω της μια ανταλλαγή βαριών χαρακτηρισμών που ήδη συζητείται έντονα στα κοινωνικά δίκτυα και έχει προκαλέσει νέο κύκλο αντιδράσεων γύρω από τη χρήση συγκεκριμένων όρων για την κοινότητα των Ρομά.

Δείτε μετά το 7ο λεπτό του βίντεο:

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