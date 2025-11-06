Απίθανο σκηνικό με την Λατινοπούλου: Κάποιος φώναξε «αυνανιστής» την ώρα που μιλούσε στο One (vid)
Η Αφροδίτη Λατινοπούλου βρέθηκε στην εκπομπή «Εδώ» του One Channel, ωστόσο την ώρα που ανέλυε τις θέσεις του κόμματός της για το μεταναστευτικό, σημειώθηκε ένα απρόοπτο.
Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής έλεγε: «Απορώ, γιατί δεν παίρνουν τα πράγματά τους, να πάνε στο Καμπούλ...", όταν ακούστηκε κάποιος να φωνάζει δυνατά «αυνανιστής».
Τότε τόσο η Αφροδίτη Λατινοπούλου, όσο και ο παρουσιαστής της εκπομπής, Σταμάτης Ζαχαρός «πάγωσαν» και προσπαθούσαν να καταλάβουν από που ακούστηκε αυτή η φωνή.
Ο παρουσιαστής αναρωτήθηκε «τι έγινε;», ενώ η πρόεδρος της Φωνής Λογικής αντέδρασε με χιούμορ και είπε: «Προφανώς κάποιος που διαφωνεί με αυτά που λέω; Ενδεχομένως...».
Δείτε το περιστατικό μετά το 15:15
