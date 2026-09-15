Η πιο ανατρεπτική ταβέρνα της Ελλάδας κρύβεται σε ένα μικρό νησί

Θα εμπιστευόσουν τους πελάτες σου να πληρώσουν μόνοι τους; Αυτή η ταβέρνα στην Αστυπάλαια το έκανε πράξη.

Πόσες φορές έχουμε συνδέσει την έννοια του self-service με βιομηχανικά fast food και απρόσωπους δίσκους;

Η Αστυπάλαια έρχεται να ανατρέψει πλήρως αυτή την ιδέα, προσφέροντας μια από τις πιο αυθεντικές εμπειρίες φιλοξενίας που μπορείς να ζήσεις. Eκεί συναντάς την ταβέρνα «Η Γαλήνη». Όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για την εστίαση εκεί δεν ισχύουν.

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