Η Lady Gaga έγινε μητέρα και κανείς δεν είχε καταλάβει τίποτα: Πέντε σημάδια είχαν «προδώσει» την εγκυμοσύνη της

Μία εμφάνιση της Lady Gaga με νεογέννητο μωρό στην αγκαλιά της ήταν αρκετή για να προκαλέσει ερωτήματα, καθώς η τραγουδίστρια είχε απομακρυνθεί αισθητά από τα φώτα της δημοσιότητας τους τελευταίους μήνες

Η Lady Gaga, γνωστή και ως Mother Monster, εμφανίστηκε στη Βόρεια Καλιφόρνια μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Michael Polansky, κρατώντας ένα μωρό σε μάρσιπο στο στήθος της. Οι φωτογραφίες, που δημοσίευσε το Page Six, προκάλεσαν έκπληξη, καθώς δεν είχε προηγηθεί κάποια δημόσια ανακοίνωση από την τραγουδίστρια για εγκυμοσύνη, παρένθετη μητρότητα ή υιοθεσία.

Η 40χρονη Stefani Joanne Angelina Germanotta, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, εμφανίζεται στις εικόνες με oversized ζακέτα, φόρμα και τα ξανθά μαλλιά της πιασμένα σε κότσο. Ο Polansky περπατά μπροστά της, φορώντας καπέλο, φούτερ, σορτς και σαγιονάρες, σε μια εικόνα που παραπέμπει περισσότερο σε μια ήρεμη οικογενειακή έξοδο παρά στη ζωή ενός από τα μεγαλύτερα αστέρια της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Η Gaga και ο επιχειρηματίας της τεχνολογίας φέρεται να ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2019 και αρραβωνιάστηκαν το 2024. Το τελευταίο διάστημα, η τραγουδίστρια είχε αναφερθεί αρκετές φορές στην επιθυμία της να δημιουργήσει οικογένεια, χωρίς ωστόσο να έχει αποκαλύψει ότι ένα παιδί είχε ήδη μπει στη ζωή τους.

Τα σημάδια όμως υπήρχαν...

Η Lady Gaga είχε μιλήσει στο περιοδικό ELLE τον Ιανουάριο του 2025 και είπε πως θέλει τα παιδιά της να καταλάβουν πως ό,τι και αν σημαίνει η τέχνη της για αυτά, είναι κάτι που θα εξαρτάται αποκλειστικά από αυτά. Πρόσθεσε ότι δεν θα ήθελε ποτέ να τους επιβάλει κάποια γνώμη.

Δεν κράτησε ποτέ μυστικό το ότι θέλει παιδί με τον Polansky. Σε εμφάνισή της στο The Late Show With Stephen Colbert τον περασμένο Οκτώβριο είχε πει ότι το να γίνει μητέρα, θα είναι ο «επόμενος πρωταγωνιστικός ρόλος» της. Συγκεκριμένα είπε: «Όλα είναι ανοιχτά. Αλλά αυτό που πραγματικά θέλω είναι να γίνω μαμά. Αυτός είναι ο επόμενος πρωταγωνιστικός μου ρόλος, ελπίζω.»

Την ίδια χρονιά, δήλωσε ότι η μητρότητα είναι αυτό που θέλει πιο πολύ, σε κοινή συνέντευξη με τον Polansky στο Rolling Stone, με τον δεύτερο να λέει πως σκεφτόντουσαν να παντρευτούν σε κάποιο από τα κενά του Mayhem Tour της Gaga. Αποκάλυψε ότι το ζευγάρι δεν ήθελε «έναν πολύ μεγάλο γάμο» και μιλούσε επίσης για το πώς θα μεγάλωσαν τα παιδιά τους μέσα στη φήμη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Daily Mail, η Gaga «κρυβόταν» στην κομητεία Marin της Καλιφόρνια, για να χτίσει μια ήσυχη, ιδιωτική ζωή με τον Polansky. Ήταν επίσης αισθητή η απουσία της από το Met Gala 2026 και εμφανίστηκε τελευταία φορά δημόσια στην πρεμιέρα της ταινίας «The Devil Wears Prada 2» στη Νέα Υόρκη τον Απρίλιο, μετά την ολοκλήρωση της παγκόσμιας περιοδείας της Mayhem Ball. Ακόμα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσής της γέμιζαν όλο και λιγότερο με εικόνες, και τον Αύγουστο, οι polaroid φωτογραφίες της ήταν οι πρώτες εδώ και μήνες.

Πριν από την δημοσίευση της φωτογραφίας, άλλο ένα δημοσίευμα της Daily Mail, υπέθετε ότι η τραγουδίστρια βρίσκεται στο ταξίδι του μέλιτος, αφού φίλοι της ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν νέα της εδώ και εβδομάδες. «Κανείς δεν την έχει δει ή δεν έχει νέα της εδώ και πάνω από ένα μήνα», ισχυρίστηκε μια πηγή. «Όλοι στον κύκλο της πιστεύουν ότι το έσκασε με τον Μάικλ και τώρα βρίσκεται στο μήνα του μέλιτος, προσπαθώντας να κάνει παιδί».

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