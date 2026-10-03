Ο “κανόνας των 3 λεπτών” θα σε σώσει, κάθε φορά που δεν ξέρεις τι να πεις, σύμφωνα με ψυχολόγους
Βρίσκεται σε μια επαγγελματική εκδήλωση. Τριγύρω σου βλέπεις γνωστούς φυσιογνωμικά ανθρώπους, ωστόσο κανένας δεν σου είναι τόσο οικείος, ώστε να συζητήσεις μαζί του. Μέσα στο πλήθος υπάρχουν, προφανώς, και πολλοί άγνωστοι. Κάπως έτσι, καταλήγεις είτε να παραμείνεις σιωπηλός είτε να συζητάς για άκυρα και μηδενικού ενδιαφέροντος θέματα, που όλοι καταλαβαίνετε πως λέγονται απλώς για να ειπωθούν.
Αν αυτό που μόλις περιέγραψα, συγκαταλέγεται στα βιώματά σου, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Από τη μία νιώθεις αμηχανία, από την άλλη ντροπή και μέσα στη συναισθηματική σύγχυση “χτυπάει” και το κοινωνικό άγχος την πόρτα. Μπορεί αυτή τη στιγμή το πρόβλημα να μοιάζει άλυτο και το επίπεδο δυσκολίας να αγγίζει τον Όλυμπο, όμως δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεσαι.
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